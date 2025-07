Mrożenie kurek na zimę – sprawdź, jak mrozić kurki, żeby nie były gorzkie

Kurki to jedne z najsmaczniejszych i najbardziej aromatycznych grzybów sezonowych – idealne do sosów, zup, farszów i wytrawnych tart. Niestety szybko znikają z lasów i targów, dlatego warto zamrozić je na zimę. Ale uwaga: niewłaściwie zamrożone kurki mogą nabrać goryczy. Podpowiadamy sprawdzony sposób na mrożenie kurek, by zachowały swój smak i aromat na długo.

Autor: Shutterstock Grzyby mrozimy na tackach i dopiero wtedy wkładamy je do woreczków - dzięki temu nie są sklejone i możemy wyjąć z zamrażarki dokładnie taką ich ilość, jakiej potrzebujemy.

Jak oczyścić i umyć kurki do mrożenia?

Do mrożenia przeznacza się świeże grzyby, nieuszkodzone, z całymi, niepokruszonymi kapeluszami. Najlepiej czyścić kurki przy pomocy szczoteczki lub niewielkiego pędzla. Grzybów, również kurek, nie należy moczyć w wodzie. Jeśli są bardzo brudne to można je umyć pod bieżącą wodą. Problemem są bardzo małe kurki. Jest jednak na nie sposób. Na krótko można drobne kurki zanurzyć w ciepłej wodzie z dodatkiem soli. Następnie odcedzić. I osuszyć.

Jak mrozić grzyby kurki, żeby nie były gorzkie?

Źle przygotowane kurki po zamrożeniu mogą stać się gorzkie. Aby tego uniknąć należy oczyszczone i ewentualnie umyte kurki poddać obróbce termicznej. Pamiętać również należy, że mrożone kurki nie powinny być przechowywane w zamrażalniku dłużej niż 8 miesięcy. Zbyt długie przechowywanie również wpływa na smak mrożonych kurek. Nim kurki znajdą się w zamrażalniku należy je poddać działaniu wysokiej temperatury, czyli wstępnie obgotować lub obsmażyć.

Blanszowanie kurek przez mrożeniem

Blanszowanie polega na krótkim zanurzeniu grzybów w osolonym wrzątku, czyli ich sparzeniu. Na 1 kg kurek należy zagotować 3 l wody z 1 łyżeczką soli. Dzięki dodatkowi soli kurki pozostaną jędrne. Grzyby należy wrzucić do wrzątku i gotować 3 minuty, następnie odcedzić je, przepłukać zimną wodą, aby przerwać gotowanie w ich wnętrzu i osuszyć. Wystudzone i suche kurki mrozi się w porcjach odpowiednich do przygotowania dania. Tak przygotowane kurki można po rozmrożeniu smażyć i dusić, aby wydobyć z nich całą głębię smaku.

Gotowanie kurek na parze przed mrożeniem

Dobrym sposobem na sparzenie jest kurek jest ich gotowanie na parze. Kurki, tak jak i inne grzyby oraz warzywa, po podgotowaniu na parze są jędrne i zachowują cały swój smak. Po zagotowaniu wody, kurki należy umieścić w koszyku, przykryć pokrywką i parować przez 8-10 minut. Po tym czasie kurki należy ostudzić i osuszyć. Kurki ugotowane na parze i zamrożone świetnie sprawdzą się w roli dodatku do sosów, zup, czy zapiekanek.

Smażenie kurek bez tłuszczu przed mrożeniem

Kurki można krótko smażyć na suchej patelni bez dodatku tłuszczu. Patelnia musi być pokryta nieprzywierającą powłoką. Należy rozgrzać patelnię, dodać grzyby i podgrzewać tak długo, aż kurki puszczą sok, a następnie ponownie go wchłoną. Zazwyczaj trwa to około 10 minut. Następnie trzeba kurki zdjąć z ognia i wystudzić. Tak przygotowane grzyby można zamrażać, a po rozmrożeniu wykorzystać do jajecznicy, zapiekanek lub jako dodatek do zup lub sosów.

Smażenie kurek na tłuszczu przed mrożeniem

Dobrym sposobem na przygotowanie kurek i ułatwienie sobie przygotowań jest smażenie kurek na tłuszczu. Wystarczy rozgrzać patelnię na średnim ogniu, dodać olej roślinny lub masło klarowane, wrzucić grzyby i smażyć je około 10 minut. W tym czasie kurki powinny puścić soki i ponownie je wchłonąć, a część również odparuje. Można dodać do nich także posiekaną w kostkę cebulę, czosnek lub przyprawy. Tak przygotowane grzyby należy schłodzić i dopiero zamrozić. Można w ten sposób otrzymać gotowy półprodukt, który po rozmrożeniu i ponownym zagotowaniu można użyć jako samodzielną potrawę lub dodać śmietanę i mamy gotowy sos.

Zamrażanie kurek na zimę

Obgotowane lub obsmażone grzyby przez zamrożeniem należy dobrze wystudzić. Kurki najlepiej podzielić na porcje, jakie planujemy zużyć. Większe na farsze, mniejsze na przykład do sosu. Grzyby możemy zamrażać w woreczkach (torebkach) polietylenowych przeznaczonych do zamrażarki lub specjalnych pojemnikach. Muszą być szczelnie zamknięte, najlepiej bez powietrza, które wpływa na końcową jakość. Można je również przechowywać w pudełkach - oczywiście tych przeznaczonych do zamrażania żywności. Kurkami trzeba wypełnić pojemnik tak, by jak najmniej powietrza pozostało w środku i szczelnie zamknąć.

Jak przechowywać kurki w zamrażalniku?

Kurki należy przechowywać w szczelnych opakowaniach. Po rozmrożeniu należy je niezwłocznie zużyć. Nie należy ponownie zamrażać już rozmrożonych grzybów. Kurki zawierają białka, które po rozmrożeniu i ponownym zamrożeniu stają się doskonałą pożywką dla bakterii. Kurek nie należy przechowywać zbyt długo. Mrożone kurki przechowujemy do 6-8 miesięcy. Dłużej przechowywane zgorzknieją.

