„Przez żołądek do serca", czyli historia smaku, miłości i rodzinnych tradycji. Nowa książka kulinarna już w księgarniach

Czy można wrócić do czasów dzieciństwa dzięki smakom i zapachom domowej kuchni? Czy gotowanie może stać się mostem łączącym pokolenia? Krzysztof Kumidor udowadnia, że tak. W swoje książce „Przez żołądek do serca. Historia chłopaka z podwórka” pokazuje niezwykłą podróż przez wspomnienia, tradycyjne przepisy i kulinarne inspiracje. Od dziś można ją kupić w księgarniach w całej Polsce.

„Przez żołądek do serca. Historia chłopaka z podwórka” – książka nie tylko z przepisami

Nie jest to zwykła książka kucharska. To opowieść o rodzinnych więzach, pasji do gotowania i magii, jaka kryje się w prostych składnikach. Krzysztof Kumidor zabiera czytelników w podróż do czasów dzieciństwa spędzonego w Bielinku, gdzie pod czujnym okiem babci uczył się pierwszych kulinarnych trików. Autor przenosi czytelników do lat 90., kiedy w polskich domach królowały tradycyjne przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pokazuje także, jak kuchnia zmieniała się pod wpływem globalizacji.

Książka podkreśla znaczenie kuchni regionalnej. Znalazły się w niej kulinarne echa Pomorza, smaki Trójmiasta i tradycyjne kaszubskie dania. Obok klasycznych przepisów, takich jak rosół, bigos czy pierogi, autor prezentuje nowoczesne podejście do gotowania, inspirowane ideą slow food i świadomym wyborem składników. Krzysztof Kumidor zwraca uwagę na zioła i naturalne składniki, które od zawsze były fundamentem polskiej kuchni, a dziś powracają do łask jako symbole zdrowia i lokalności.

Według autora „Przez żołądek do serca. Historia chłopaka z podwórka” gotowanie nie jest tylko umiejętnością. To przede wszystkim sposób na wyrażenie siebie, na odkrywanie nowych smaków i możliwości. Jest to więc książka dla każdego, kto ceni smak domowej kuchni i chce odnaleźć w niej coś więcej niż tylko zbiór przepisów. Jedzenie to nie tylko pożywienie, ale sposób na budowanie relacji i powrót do wspomnień z dzieciństwa. To także propozycja dla tych, którzy szukają inspiracji w tradycji i w nowoczesnym podejściu do gotowania.

Autorem „Przez żołądek do serca. Historia chłopaka z podwórka” jest utalentowany kucharz Krzysztof Kumidor. Tę ciekawą książkę kulinarną od dziś można kupić w księgarniach w całej Polsce.

