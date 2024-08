Nowoczesny dom na wyciągnięcie ręki. Korzystne promocje przy zakupie sprzętu AGD!

Wszyscy uwielbiamy korzystać z inteligentnego sprzętu AGD, który usprawnia codzienne obowiązki i podnosi komfort życia. W odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników, producenci regularnie przygotowują atrakcyjne promocje zachęcające do zainteresowania się ich produktami. Przygotowaliśmy więc dla Was przegląd najciekawszych ofert od popularnych marek.

Haier Candy Hoover Group

Kup sprzęt AGD i zapłać mniej za ubezpieczenie

Decydując się na wyposażenie domu lub mieszkania w dobrej klasy sprzęt AGD zależy nam na tym, by odpowiednio chronić te urządzenia przed skutkami różnych, trudnych do przewidzenia zdarzeń – takich jak chociażby zwarcia w instalacji elektrycznej mogące powstać wskutek burz czy niespodziewane problemy techniczne. Dlatego sprzęt AGD zdecydowanie warto ubezpieczyć.

Haier Candy Hoover Group

Producenci, tacy jak Haier i Candy, zdają sobie z tego sprawę, dlatego przygotowali dla swoich klientów korzystną ofertę, w ramach której można otrzymać do 50% zwrotu kwoty przeznaczonej na zakup ubezpieczenia. Jak z niej skorzystać?

Wystarczy kupić jeden z objętych promocją produktów wraz z ubezpieczeniem. Następnie, na stronie sklepu, opublikować opinię o danym urządzeniu z oznaczeniem „#Haier_ubezpieczenie” lub „#Candy_ubezpieczenie”. Ostatnim krokiem jest rejestracja zakupu w terminie 21 dni od daty na paragonie odpowiednio na stronie promocja-haier.pl lub promocja-candy.pl. Maksymalny zwrot, jaki można otrzymać to 500 złotych w przypadku produktu Haier lub 300 złotych w przypadku sprzętu Candy. Produkty biorące udział w promocji to pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, chłodziarki do wina, zamrażarki, piekarniki, okapy czy kuchenki mikrofalowe. To bardzo praktyczna oferta!

Z pełnymi warunkami promocji można zapoznać się na dedykowanych stronach Haier oraz Candy.

Nie kupuj kota w worku

Poszukiwanie idealnego sprzętu AGD nie jest łatwym zadaniem. Często Klienci zastanawiają się, czy dany model spełni ich oczekiwania. Dlatego warto skorzystać z możliwości przetestowania sprzętu AGD i zwrócenia go w przypadku, jeśli zakup nie okaże się satysfakcjonujący. Marki Candy i Hoover oferują taką możliwość w ramach aktualnie przygotowanych promocji.

Candy ogłosiła akcję „Satysfakcja gwarantowana - lodówki Fresco“. Każdy klient, który do końca roku zakupi jeden z 17-stu objętych promocją modeli lodówek Candy Fresco, może przez 30 dni testować urządzenie w swojej kuchni. Jeśli okaże się, że zakupiony produkt nie spełnił w tym czasie pokładanych w nim oczekiwań, można go bez najmniejszego problemu zwrócić, a Candy odda wydane na ten cel pieniądze. Wystarczy przy zwrocie wypełnić formularz dostępny na stronie promocji Candy.

Haier Candy Hoover Group

W przypadku sprzętu Hoover akcja dotyczy odkurzaczy pionowych, workowych czy bezworkowych i trwa do końca 2024 roku. Aby z niej skorzystać należy dokonać zakupu jednego z objętych promocją modeli w sklepach RTV Euro AGD lub na stronie euro.com.pl. Następnie przez 60 dni można sprawdzać, jak dany odkurzacz będzie się sprawował podczas sprzątania naszego mieszkania. Jeśli nie spełni oczekiwać można go zwrócić i otrzymać pełny zwrot środków wydanych na zakup. Szczegółowe informacje na temat promocji Hoover dostępne są TUTAJ.

Kup zmywarkę Haier i odbierz zestaw sztućców!

Spotkania z rodziną, znajomymi odgrywają w naszym życiu ogromną rolę. Dlatego zawsze staramy się godnie ugościć bliskich serwując im pyszne posiłki. Firma Haier chce nadać takim spotkaniom nowy wymiar dzięki markowym sztućcom Gerlach Tunea oferowanym w ramach upominku przy zakupie zmywarek Haier i-Pro Shine.

Haier Candy Hoover Group

Zestaw sztućców Gerlach Tunea o wartości 149 zł składa się z 24 elementów. Aby go otrzymać, należy – po zakupie zmywarki – zostawić opinię o produkcie z oznaczeniem #Haier-shine na stronach sklepów internetowych biorących udział w promocji – RTV Euro AGD lub Media Expert. Następnie trzeba zarejestrować zakup w ciągu 14 dni od zakupu na stronie promocja-haier.pl. Sztućce zostaną przesłane na podany podczas rejestracji adres. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

O Haier

Firma Haier, nieprzerwanie od 15 lat, jest liderem w produkcji urządzeń AGD na świecie. Swoje produkty dystrybuuje w ponad 160 krajach na 5 kontynentach i zatrudnia ponad 100 000 pracowników. Misją firmy Haier jest dostarczanie użytkownikom stylowych, niezawodnych i innowacyjnych produktów o najwyższej jakości, które ułatwiają życie, oszczędzają czas i dbają o środowisko naturalne. Będąc blisko swoich klientów i wsłuchując się w ich potrzeby, inżynierowie firmy opracowali wiele autorskich rozwiązań i technologii, które wielokrotnie wyprzedzają oczekiwania użytkowników. Właśnie za to produkowane przez Haier lodówki (typu combi, multidoor, side by side), piekarniki do zabudowy, płyty indukcyjne, okapy i chłodziarki do wina, a także pralki, pralko-suszarki i suszarki doceniają konsumenci. Urządzenia firmy Haier posiadają certyfikaty jakości prestiżowego instytutu kontroli VDE, który w przypadku lodówek poświadcza precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności, dzięki czemu urządzenia Haier utrzymują świeżość produktów do 2 razy dłużej.

O Candy

Marka Candy należy do Grupy Haier – największego producenta AGD na świecie. Jest jedną z przodujących marek w Europie na rynku małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego zarówno wolnostojących, jak i do zabudowy. Asortyment marki wyróżnia się wysoką wydajnością i jest przyjazny środowisku.

O Hoover

Marka Hoover należy do Grupy Haier – największego producenta AGD na świecie. Jest jedną z wiodących marek w Europie na rynku małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego zarówno wolnostojących jak i do zabudowy. Asortyment marki wyróżnia się wysoką wydajnością i jest przyjazny środowisku.

