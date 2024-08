Gdzie wyrzucać zużyte filtry do wody? Czy napewno robisz to dobrze

14:41

Nie wiesz, co zrobić z zużytymi wkładami filtrującymi wodę? Nie wyrzucaj ich razem z innymi śmieciami! Niepotrzebne wkłady możesz oddać do specjalnych pojemników, które są dostępne w wybranych sklepach w kilku miastach. To wygodny i ekologiczny sposób na pozbycie się tych nietypowych odpadów. Pojemniki na zużyte wkłady to inicjatywa firmy BRITA Polska.

Autor: Shutterstock

Gdzie wyrzucić filtr?

Jeśli zamiast wody butelkowanej, pijesz przefiltrowaną kranówkę, to na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że raz na miesiąc musisz wymienić filtr w dzbanku. Zastanawiasz się, gdzie go wyrzucić? Firma BRITA oferuje specjalne pojemniki, do których można wyrzucać zużyte filtry.

- Od ponad dziesięciu lat w celach recyklingowych zbieramy wkłady wykorzystywane w gastronomii. Teraz wychodzimy z pomysłem zbierania zużytych filtrów z gospodarstw domowych. Wielu z nas w swoich domach korzysta z dzbanków filtrujących wodę kranową i nie wie, co zrobić ze zużytym wkładami. Zamiast wyrzucać je do odpadów komunalnych prosimy o umieszczanie ich w naszych koszach. Trafią one do specjalnego zakładu recyklingowego w Niemczech. Segregacja i recykling to bardzo ważny krok w budowaniu dobrych nawyków ekologicznych. – wyjaśnia Tomasz Zawora, Dyrektor Generalny BRITA Polska.

Dowiedz się, jak prawidłowo recyklingować zużyte filtry do wody

Lokalizację koszy można sprawdzić na stronie BRITA: https://www.brita.pl/ciekawostki/w-trosce-o-nature/lokalna-zbiorka. Producent obiecuje, że pojemników do filtrów będzie przybywać, a firma jeszcze bardziej będzie zachęcała do świadomości dbania o środowisko.

Obecnie w zakładzie recyklingowym w Taunusstein powtórnemu przetwarzaniu poddawane są zarówno filtry z branży gastronomicznej jak i z gospodarstw domowych, a większość pojedynczych komponentów zostaje użyta powtórnie - wewnętrznie albo zewnętrznie. Plastik z obudowy filtrów, w formie granulatu, przekazywany jest do innych firm produkujących wyroby plastikowe, a węgiel aktywny oddawany jest dostawcom, którzy go oczyszczają i wykorzystują do filtracji np. w oczyszczalniach ścieków. Z kolei wymiennik jonowy jest regenerowany i ponownie wykorzystywany do produkcji filtrów.

Zbieranie zużytych wkładów odbywa się w wielu krajach europejskich takich jak: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Belgia i Holandia.

redakcja