Rozgrzewające zupy - 10 przepisów na zupy idealne na jesień i zimę

Miska rozgrzewającej zupy to prawdziwy balsam dla ciała i duszy, gdy wracamy zmarznięci do domu. Podgrzanie zupy trwa chwilę i nie wymaga stania nad kuchenką. Gdy więc wracamy zmęczeni i zmarznięci, np. z corocznej wizyty na cmentarzach - zadbajmy, by czekał na nas w domu garnek pożywnej zupy, która nas nakarmi i rozgrzeje!

Autor: Shutteratock Miska zupy po długim przebywaniu na chłodzie, to jeden z najszybszych sposobów na rozgrzanie się.

Rozgrzewające (i nie tylko) zupy - dlaczego warto je jeść?

Podobno wnętrze polskiej lodówki można natychmiast rozpoznać na zdjęciach - stoi w niej garnek z zupą. I bardzo dobrze! Zupy to prawdziwa skarbnica zdrowia, zawierają błonnik, witaminy, mikroelementy, białko, kolagen (w zupach z mięsną wkładką) a to wszystko w łatwo przyswajalnej formie.

Zupa to prawdziwy comfort food, łatwa do ugotowania (większość zup przygotowuje się w kilku etapach, niejako mimochodem, bo żaden z nich nie trwa wieki), nie trzeba nad nią stać, a ugotowaną zupę naprawdę można podgrzać i podać w kilka minut.

Gdy więc wiemy, że czeka nas męczący dzień, podczas którego na pewno zmarzniemy, przygotujmy sobie zawczasu zupę. Oto 10 przepisów na rozgrzewające zupy, które idealnie się sprawdzą w dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki!

Zupa Emeryta u Gessler