Pierogi z truskawkami jak u babci – prosty przepis, wielki smak

12:06

Pierogi z truskawkami to proste, a zarazem wyjątkowe danie, które doskonale wpisuje się w smak wiosny i lata. Można je serwować jako lekki obiad, słodki podwieczorek lub elegancki deser – nawet w najlepszych restauracjach. Dla wielu z nas to jednak przede wszystkim smak dzieciństwa, domowego ciepła i letnich wakacji.

Autor: Shutterstock Pierogi z owocami urozmaicą letnie menu

Pierogi z owocami - hit letnich dni

Pierogi z owocami to jeden z najsmaczniejszych sposobów na sezonowe smakołyki. Są lekkie, słodkie i niezwykle uniwersalne – można je serwować na ciepło lub zimno, z dodatkiem śmietany, masła, cukru albo jogurtu. Świetnie sprawdzają się jako obiad w upalne dni, deser po lekkim posiłku lub podwieczorek dla całej rodziny. To danie, które łączy prostotę z przyjemnością – i zawsze robi wrażenie.

Aby pierogi z owocami były naprawdę udane, warto znać kilka trików: ciasto powinno być elastyczne i cienko rozwałkowane, ale nie zbyt cienkie, by nie pękało przy gotowaniu. Owoce warto lekko oprószyć mąką ziemniaczaną – dzięki temu sok nie wypłynie podczas gotowania. I najważniejsze – nie żałuj owoców! To one grają tu główną rolę.

Gdy już nasycimy ciała świeżymi truskawkami, pora na słodkie danie z najlepszych owoców świata, czyli pierogi z truskawkami!

Pierogi z truskawkami nie są trudne w przygotowaniu. Delikatne ciasto, słodkie nadzienie i kremowa śmietana kojarzą się nam z czasami beztroski. Czasami dzieciństwa.

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej

jajko

łyżka oleju

przegotowana letnia woda

30 dag truskawek

4 łyżki cukru

2 łyżki bułki tartej

śmietana z cukrem, lekko ubita

Przygotowanie

Mąkę przesiej, dodaj olej, jajko i wszystko wymieszaj ręką lub widelcem, dodając stopniowo wody. Ciasto zagnieć. Gotowe odstaw pod przykryciem.

W tym czasie przygotuj farsz: truskawki obierz z szypułek, pokrój na kawałki, zasyp cukrem i bułką tartą, wymieszaj.

Ciasto rozwałkuj, wykrój krążki, napełnij je farszem, sklej i odłóż na bok.

Gdy już masz gotowe pierogi, to trzeba zagotować osoloną wodę i wrzucać pierogi. Gdy wypłyną na wierzch, to znak, że są gotowe.

Pierogi serwować ze śmietaną.

Beszamel: Truskawki - właściwości truskawek. Dlaczego warto jeść truskawki? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.