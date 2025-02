Ostatki i andrzejki na bogato! Pięć genialnych przekąsek, które rozkręcą każdą imprezę!

Andrzejki, ostatki czy impreza z innego powodu - dobra zabawa zaczyna się od świetnego towarzystwa, ale smaczne przekąski to klucz do udanej imprezy! Sprawdź 5 prostych i efektownych przepisów, które zachwycą Twoich gości!

Autor: Shutterstock Imprezowe menu warto wcześniej zaplanować

Spis treści

Przepisów na szybkie i łatwe przekąski na pewno jest mnóstwo. My podajemy 5 takich, które się sprawdzą na każdej imprezie.

Paluszki owinięte szynką

Włoskie paluszki chlebowe zawijamy w plaster szynki dojrzewającej. Możemy przy zawijaniu dołożyć po kilka listków rukoli do każdego paluszka. Smak i wygląd będą ciekawsze.

Deska serów

Przekąska druga będzie wspaniałym dodatkiem do wina. A więc kroimy na kawałki różne rodzaje serów: pleśniowe (brie, camembert), miękkie o intensywnym zapachu (np. limburski), półtwarde (np. cheddar), twarde (np. wspaniały polski Bursztyn). Możemy oczywiście dołożyć te gatunki, które najbardziej lubimy. Podajemy na drewnianej desce lub paterze przełożone pojedynczymi winogronami. Do deski serów można podać świeżą bagietkę (wystarczy wcześniej kupioną włożyć na kilka minut do piekarnika włączonego na termoobieg).

Nadziewane babeczki

Kupujemy gotowe kruche babeczki (dostępne są w wersji słodkiej lub wytrawnej - tym razem należy wybrać wersję słoną) i wypełniamy je pastą. Może to być pasta z tuńczyka, krewetek, jajeczna, warzywna, z szynki. Zależy to tylko od tego, co lubimy i co mamy akurat w lodówce. Można też kruche babeczki (tym razem w wersji deserowej) wypełnić nadzieniem na słodko, np. "krówką". Ozdabiamy i gotowe.

Ruloniki z łososia

Plastry wędzonego łososia smarujemy chrzanowym serkiem typu Almette. Posmarowane plastry zwijamy w ruloniki i kroimy w poprzek. Takie miniruloniki na jeden kęs podajemy np. na liściu sałaty.

Śliwki w boczku

Suszone śliwki bez pestek zawijamy w plasterki wędzonego boczku i przebijamy wykałaczką. Tuż przed podaniem wkładamy na 5 minut do piekarnika włączonego na termoobieg. Znikają ze stołu również na zimno!

