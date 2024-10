Cykoria - przysmak i lekarstwo w jednym. Dlaczego warto jeść cykorię?

14:54

Cykoria to połączenie smaku i zdrowia. Doskonale orzeźwia, dostarcza cennych witamin, jest niskokaloryczna, wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn i działa uspokajająco. Dowiedz się, dlaczego warto włączyć ją do swojej diety.

Autor: Shutterstock Cykoria to wciąż zbyt mało doceniane warzywo, pełne dobroczynnych składników.

Spis treści

Właściwości cykorii - jakie są?

Cykoria - jej białe kolby z żółtawymi końcówkami liści zawierają cenny błonnik, który wiąże w przewodzie pokarmowym substancje zawierające szkodliwe tłuszcze. Tym samym zmniejsza się stężenie cholesterolu, a w efekcie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Błonnik zawarty w cykorii, oczyszczając przewód pokarmowy, wzmacnia błony śluzowe i stabilizuje florę bakteryjną, co zabezpiecza przed chorobą wrzodową. Charakterystyczna goryczka to nie tylko naturalna przyprawa tego warzywa. Powodują ją terpentoidy, które pobudzają pęcherzyk do wydzielania dobroczynnej dla wątroby żółci.

Warzywo to świetnie oczyszcza organizm z toksyn, a także usuwa zbędny mocznik. Jest to ważne dla chorych na reumatyzm, artretyzm czy skazę moczanową. Działa przeciwzapalnie, zarówno w postaci surówki jak i okładów z surowych liści, przykładanych na obolałe miejsca. A cierpiącym na cukrzycę dostarczy substancji działających podobnie jak insulina.

Jak postępować z cykorią?

Nie należy jej moczyć w wodzie, gdyż szybko zwiotczeje i straci aromat.

Przyrządzając ją na surowo należy liście, zaraz po rozdrobnieniu, skropić sokiem z cytryny, by nie zbrązowiały.

Aby pozbyć się goryczki z cykorii wystarczy wsypać do miski sól i wstawić w nią cykorię głąbem do dołu. Po godzinie po goryczy nie będzie śladu.

Maria Olczak