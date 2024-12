Co zrobić, gdy mak jest gorzki? Jak uratować gorzki mak? Sprawdzone sposoby

14:33

Gorzki mak potrafi zepsuć smak nawet najlepszego makowca. Co zrobić, gdy podczas przygotowań odkryjesz, że mak ma gorzki posmak? Oto sprawdzone sposoby polskich gospodyń na pozbycie się goryczy i uratowanie wypieku!

Autor: Shutterstock Gorzki mak potrafi zepsuć danie i... humor. Ale są na niego sprawdzone sposoby

Żeby słodkie potrawy świąteczne z makiem udały się doskonale, musisz wiedzieć, co zrobić, by ten bardzo ważny składnik nie zepsuł całego dania. Jeżeli dostosujesz się do tradycyjnych rad polskich gospodyń, wszystko się uda! Jeżeli kupiony mak jest gorzki mimo wypróbowania tych sposobów, to najprawdopodobniej jest zjełczały i nie nadaje się już do spożycia.

Sposoby na gorzki mak. Jak uratować gorzki mak?

Przed zakupem spróbuj maku. Jeśli jest wilgotny, nie kupuj go. Rozgryź ziarenko - powinno mieć lekko słodkawy smak.

Żeby mak nie był gorzki, wypłucz go najpierw w zimnej wodzie, a następnie dokładnie odsącz, odczekując parę kwadransów . Przełóż go następnie do garnka i zalej ciepłym, ale nie gorącym mlekiem. Dwie szklanki mleka przypadają na szklankę maku. Namaczaj mak przez 15 minut, potem gotuj przez pół godziny.

. Przełóż go następnie do garnka i zalej ciepłym, ale nie gorącym mlekiem. Dwie szklanki mleka przypadają na szklankę maku. Namaczaj mak przez 15 minut, potem gotuj przez pół godziny. Gorzki mak należy przepłukać zimną wodą, jak najszybciej po sparzeniu go i używać natychmiast do przyrządzania potrawy, nie czekając ani chwili dłużej.

Mak przeznaczony do wypieków sparz nie tylko raz, lecz trzy razy, z niewielkim dodatkiem mleka.

Miel mak z dodatkiem niewielkich ilości miodu i śmietany.

Beszamel - Jak zrobić makowiec Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.