Czym się różni dżem od konfitury? Praktyczny przewodnik z poradami

Dżem czy konfitura – jedno i to samo? Otóż nie! Choć dziś większość z nas sięga po gotowe słoiki z supermarketu, nasze babcie od razu wiedziały, co jest czym. Różnica może wydawać się subtelna, ale dla miłośników domowych przetworów ma kluczowe znaczenie. Diabeł, jak zwykle, siedzi w szczegółach – a konkretnie w proporcjach cukru, owoców i w sposobie przygotowania. Chcesz wiedzieć, czym smarujesz bułkę? Sprawdź, czym różni się dżem od konfitury i jak przygotować je samodzielnie.

Autor: Shutterstock Dżem czy konfitura? Różnica nie jest taka oczywista!

Spis treści

Coś słodkiego do chleba – myślisz sobie, wędrując między sklepowymi półkami. I żeby było nietuczące – to pewnie druga myśl. Szukasz, szukasz i... eureka! Znajdujesz... konfiturę niskosłodzoną. Gdyby to widziały nasze prababcie, po raz drugi umarłyby ze śmiechu. Bo według wszelkich prawideł sztuki kucharskiej niskosłodzona konfitura to taki sam absurd jak suchy deszcz. A dżem bez cukru? No cóż... Nie z nami te numery!

Dżem – słodka masa z owoców

Dżem robi się z owoców i cukru – można też dodać środków żelujących, ale z uwagi na panującą modę eko nie polecamy tej „chemii”, chyba że skorzystasz z ekologicznej pektyny pochodzącej z owoców. To właśnie cukier jest w klasycznym dżemie (a także oczywiście w konfiturach) tym środkiem, który konserwuje wyrób. Im więcej cukru i mniej wody, tym dżem będzie trwalszy.

Według norm spożywczych w przypadku dżemu zawartość owoców powinna wynosić przynajmniej 35 g w 100 gramach wyrobu (czyli ok. 65 proc. cukru). Kiedy jednak robimy dżem w domu, dodajemy cukru „na smak” - tyle, by dżem był smaczny – do kwaśnych owoców więcej, do słodszych mniej. Gęstość nadają mu także naturalne pektyny zawarte w owocach, których dużo jest np. w agreście, śliwkach i porzeczkach.

Jednak dżemu nie gotujemy kilkakrotnie, tak jak konfitur; wyróżnia go także to, że owoce mogą być pokrojone i nieco rozgotowane. Metoda gotowania dżemu jest prosta: do szerokiego, płaskiego garnka wsypujemy oczyszczone i wydrylowane, ew. pokrojone owoce, podlewamy odrobiną wody, aby się nie przypaliły, i podgrzewamy. Gdy puszczą sok i nieco odparują, dodajemy cukier i dalej gotujemy, mieszając, aż się nieco zagęści. Potem nakładamy do wyparzonych słoików i pasteryzujemy.

Konfitura – owoce smażone w cukrze

Konfitury od dżemu różnią się przede wszystkim sposobem przygotowania. Używa się do nich całych (lub połówek) owoców i smaży się je w bardzo gęstym syropie (zawierającym 60-70 proc. cukru). Owoce w syropie podgrzewa się na niewielkim ogniu, aby się nie rozgotowały, po czym zostawia do ostudzenia, a następnie znowu zagotowuje. Ten proces trzeba powtarzać 2-3 razy. Dzięki temu owoce pomału nasiąkają cukrem i pozostają w całości.

Jak się robi konfiturę? Najpierw trzeba z niewielką ilością wody sporządzić syrop. Cukru trzeba zważyć tyle samo, ile owoców (czyli np. na 1 kg owoców – 1 kg cukru). Oczyszczone i wypestkowane owoce wrzucamy na gotujący się syrop i gotujemy powoli – jak wyżej. Gdy owoce staną się szkliste, konfitura jest gotowa.

