Opakowania laminowane na żywność: Dlaczego to najlepszy wybór dla właścicieli restauracji, pizzerii i cukierni?

W czym najlepiej przechowywać żywność na wynos i sprzedaż w lokalach gastronomicznych i w cukierniach? Dlaczego kontakt żywności bezpośrednio z papierowym opakowaniem jest niezgody z przepisami? Pytamy specjalistę z firmy Multiopak.

Na torty, na ciastka, na pizzę – z nadrukiem lub bez, płaskie, wysokie, a nawet okrągłe – opakowania tekturowe na żywność, z którymi stykamy się na co dzień kupując wyroby cukiernicze, czy obiad na wynos, niejedno mają imię. Marketingowcy wymyślają ich ciekawe kształty i umiejscowione na nich przyciągające nasz wzrok grafiki. Szata wizualna nie jest tu jednak najważniejsza, a przepisy określające, jakie produkty mogą mieć styczność z żywnością.

Pytamy firmę Multiopak, producenta opakowań, w tym opakowań gastronomicznych i cukierniczych, o to, co warto wiedzieć na ten temat.

Rynek opakowań gastronomicznych prężnie się rozwija, a konsumenci z takimi opakowaniami mają styczność na co dzień w wielu miejscach – w sklepach spożywczych, restauracjach, barach, pizzeriach, cukierniach. Jakie opakowania są, w Państwa ocenie, najlepsze dla naszego zdrowia?

Specjalizujemy się w tworzeniu opakowań dla szeroko pojętego przemysłu gastronomicznego. W swoim portfolio posiadamy uszlachetnione opakowania laminowane które mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Co to oznacza? Tektura jest produktem, który powstaje z masy papierniczej, a ta z kolei zawiera środki, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka (wyjątkiem są papiery wykonane z tzw. masy pierwotnej.). Dlatego nie wolno pakować żywności w taki sposób, aby miała ona kontakt bezpośredni z tekturą. Najczęściej stosuje się dodatkowe bariery, np. z folii, lub pergaminu. Nasz produkt pozwala pominąć proces wkładania w opakowania wspomnianych separatorów. Opakowanie podczas procesu produkcji jest laminowane foliami transparentnymi lub metalizowanymi posiadającymi odpowiednie certyfikaty, dzięki czemu powstaje bariera umożliwiająca bezpośredni kontakt z żywnością (od strony uszlachetnionej). Na tak wykonane opakowania posiadamy astest PZH potwierdzający opisane właściwości.

Jak „działa” takie opakowanie?

Jakie korzyści zapewnia takie opakowanie? Oczywiście największym plusem jest możliwość pakowania w nim żywności bez stosowania dodatkowych barier. Dzięki temu producent żywności nie musi kupować dodatkowych materiałów i angażować ludzi, lub maszyn w ten proces. Pozwala to oszczędzić czas i pieniądze. Kolejnym atutem jest estetyka, pudełko wykonane w takiej technologii wygląda atrakcyjniej na przykład w stosunku do analogicznego opakowania z samej tektury w włożoną do środka wkładką pergaminową. Opakowania wykonane w tej technologii świetnie nadają się do pakowania pizzy, lub zapiekanki, czyli produktów, które powinny trafić do odbiorcy końcowego w odpowiedniej temperaturze. Tu najlepiej sprawdza się laminat metalizowany stanowiący dodatkową barierę termiczną.

Technologia laminowania tektury pozwoliła nam pójść nieco dalej z projektowaniem opakowań. Stworzyliśmy i opatentowaliśmy wykrój, który pozwala tworzyć opakowania, do których można wlewać substancje płynne, półpłynne lub o zmiennym stanie skupienia (ciecz – ciało stałe). Pudełka przez nas wykonane idealnie nadają się do transportu mas piekarniczych, tłuszczy, marmolad itp. Trafiają również do innych gałęzi przemysłu, wykraczając poza gastronomię. Służą do przechowywania smarów, parafin, wosków. W przypadku tych surowców kluczową rolę ogrywa szczelność takiego opakowania, co z kolei gwarantuje nasz innowacyjny wykrój.

Zatem jakość, zgodność z przepisami, wiele plusów z punktu widzenia praktyczności w zastosowaniu to atuty opakowań laminowanych. Czy to jedyna Państwa linia produkcyjna?

Oczywiście opakowania innowacyjne i uszlachetnione to nie jedyne oferowane przez nas produkty. Na życzenie klienta wykonujemy szeroką gamę opakowań tekturowych. Od prostych pudeł klapowych po bardziej skomplikowane opakowania fasonowe. W swoim portfolio mamy dziesiątki wzorów wykrojnikowych z których nasi klienci mogą skorzystać tworząc swoje idealne opakowanie. Ponadto oferujemy pomoc w tworzeniu zupełnie nowych projektów, a co za tym idzie nowych wykrojników.

A aspekty marketingowe? Czy te także uwzględniacie realizując zamówienia Klientów?

Produkowane przez nas opakowania mają możliwość posiadania nadruku. Wykonujemy je od prostych jednokolorowych - często tworzonych na pudłach klapowych wykonanych z szarej tektury, po skomplikowane grafiki w technologii CMYK (zdjęciowe) o wysokiej jakości, drukowane na powlekanych tekturach. Realizujemy je na drukarkach fleksograficznych w oparciu o dedykowane klisze polimerowe. Nim jednak dochodzimy z Klientem do tego etapu rozmów najpierw skrupulatnie omawiamy rodzaj opakowania i technologię, w której będzie wykonane, bo opakowanie na żywność niejedno ma imię.

