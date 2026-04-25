Masz ryzyko miażdżycy lub Alzheimera? 5 sałatek z burakiem, które ochronią Twój mózg i serce

Buraki - właściwości

Bulwy buraków czerwonych zawierają po trochu wzmacniającej odporność witaminy C, a także witamin A, B1 i beta-karotenu, które poprawiają nasz wzrok i polepszają wygląd skóry, włosów oraz paznokci. Mają też dużo kwasu foliowego. A ten jak wiadomo wpływa korzystanie na wzrost wszystkich komórek w naszym organizmie, a szczególnie układu nerwowego.

Warto docenić buraki za obecne w nich minerały:

wapń - budulec kości i zębów,

żelazo - środek krwiotwórczy,

potas - regulator ciśnienia,

bor potrzebny jest tarczycy i śledzionie,

lit koi nerwy,

molibden i kobalt wchodzą w skład wielu enzymów,

rubid i cez mają działanie przeciwnowotworowe.

Największym skarbem buraków są jednak antocyjany (czerwonofioletowy barwnik) – w tym betanina i betaina. Pomagają one eliminować substancje rakotwórcze z wątroby. Buraczane antocyjany czterokrotnie zwiększają przyswajanie tlenu przez komórki. Wspomagają więc układ krwionośny.

Należąca do flawonoidów (silnych antyutleniaczy) betaina, redukuje poziom homocysteiny w organizmie – odpowiedzialnej za powstawanie miażdżycy, zwiększającej ryzyko zawału serca, osteoporozy i choroby Alzheimera, sprzyjającej powstawaniu zakrzepów, wylewowi krwi do mózgu. Ponadto betaina usprawnia funkcjonowanie wątroby, przez co ten narząd lepiej radzi sobie z przetwarzaniem tłuszczów i oczyszczaniem organizmu z toksyn. Nieoceniona zaletą betainy jest to, że chroni nerki. Bierze też udział w wytwarzaniu karnityny i podziałach komórek.

5 sprawdzonych przepisów

Dobroczynne działanie buraków warto wzmocnić w przygotowywanych sałatkach równie zdrowymi dodatkami. Orzechy to jeszcze jedna porcja zdrowych tłuszczy nienasyconych oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Sok z cytryny wspomaga wchłanianie witamin z grupy B. Czosnek i chrzan to także źródła substancji hamujących rozwój bakterii, zwalczających infekcje i obniżających ciśnienie krwi.

Oto 5 doskonałych sałatek, które urozmaicą twój jadłospis i poprawią funkcjonowanie twojego organizmu.

Chrzanowa sałatka z buraków i ogórków kiszonych

Sałatka z buraków i rzodkiewek - chrupka i pyszna

Sałatka z buraków z orzechami i czosnkiem

Sałatka z buraków i jabłek - rześka i sycąca

Sałatka z buraków w pomarańczowym winegrecie

Więcej przepisów na sałatki z burakami >>> TUTAJ