Alkohol na Boże Narodzenie - czy wolno pić alkohol w Wigilię?

Czy można pić alkohol w Wigilię?

Podczas kolacji wigilijnej powinniśmy raczej powstrzymać się przed stawianiem na stół butelek z wódką, koniakiem, likierem czy innego rodzaju mocnym alkoholem. Jeśli proponuje się w pewne dni abstynencję, to nie ze względu na samo wypicie kieliszka wina do obiadu. Raczej dlatego, że biesiadnicy nie poprzestają zazwyczaj na jednej tylko lampce. Zwykle taka świąteczna impreza przy stole kończy się w atmosferze niegodnej tego dnia czy święta, co prowadzi do demoralizowania innych.

Jeśli jednak nie ma takiej groźby ze strony wigilijnych gości - na stole może pojawić się wino, odpowiednio dobrane do tego postnego posiłku. Przypominamy, że post w Wigilię to podtrzymywanie tradycji, nie ma nakazu kościelnego, że tego dnia nie wolno spożywać mięsa, czy pić alkoholu.

Jeśli jednak wiadomo, że goście nie potrafią zatrzymać się na jednym kieliszku, lepiej byłoby w tak uroczystym dniu nie podawać alkoholu w ogóle. Należy jednak pamiętać, że nie można zakazać picia alkoholu wszystkim, tylko dlatego, że niektórzy nie radzą sobie ze swoimi problemami.

Alkohol na Boże Narodzenie

Alkohol na Boże Narodzenie czy abstynencja? Przed takim dylematem staje w święta wielu katolików, którzy z jednej strony chcą spędzić ten szczególny czas przestrzegając przykazań, a z drugiej pragną uczcić Boże Narodzenie pijąc alkohol. Czy podczas Bożego Narodzenia powinniśmy powstrzymać się od spożywania alkoholu?

W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia można spożywać trunki z procentami, ale oczywiście z umiarem. Wielu z katolików żyje w przekonaniu, że gdyby picie alkoholu było grzechem, Jezus nie zamieniłby w Kanie Galilejskiej wody w wino. Duchowni katoliccy stawiają sprawę jasno - grzechem jest nie picie, ale nadużywanie alkoholu. I to zarówno w Boże Narodzenie, jak i w inne dni w ciągu roku liturgicznego.