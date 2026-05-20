Wiele osób omija je w sklepie. Dietetycy uważają to za duży błąd

Ryby w puszkach przestały być „jedzeniem awaryjnym”

Przez lata konserwy rybne miały raczej kiepski wizerunek. Kojarzyły się z zapasami „na czarną godzinę”, szybką pastą kanapkową albo sałatką robioną w pośpiechu. Tymczasem dziś wracają do łask – i to nie tylko ze względu na cenę czy wygodę.

Dietetycy coraz częściej zwracają uwagę, że dobre ryby w puszkach mogą być naprawdę wartościowym elementem codziennej diety. Zawierają sporo białka, witamin z grupy B, selenu i przede wszystkim kwasów omega-3, które wspierają serce oraz układ nerwowy.

Nie każda puszka oznacza to samo

Największy błąd? Kupowanie wyłącznie „po nazwie”. To, czy ryba będzie wartościowa, zależy między innymi od rodzaju zalewy, ilości soli i samego gatunku. Sardynki czy śledzie zwykle zawierają więcej korzystnych tłuszczów niż bardzo chudy tuńczyk. Z kolei produkty w ciężkich sosach albo bardzo słonych marynatach mogą mieć znacznie gorszy skład niż wydaje się na pierwszy rzut oka.

Eksperci zwracają też uwagę na prostą zasadę: im krótszy skład, tym zwykle lepiej. Dobra konserwa rybna często potrzebuje tylko ryby, oliwy albo wody i przypraw.

Dlaczego sardynki są dziś tak mocno doceniane

Jeszcze niedawno wiele osób omijało je szerokim łukiem. Tymczasem dietetycy coraz częściej wskazują właśnie sardynki jako jedne z najciekawszych ryb w puszkach.

Powód jest prosty: są małe, żyją krócej niż duże drapieżniki i dzięki temu gromadzą mniej metali ciężkich, zwłaszcza rtęci. Jednocześnie pozostają bardzo bogate w wapń, omega-3 i witaminę D. To właśnie dlatego coraz częściej trafiają do diet śródziemnomorskich i wysokobiałkowych.

Tuńczyk? Lepiej nie jeść go codziennie

Tuńczyk nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych ryb w puszkach, ale eksperci zalecają umiar.

Duże ryby drapieżne mogą zawierać więcej rtęci niż mniejsze gatunki. Nie oznacza to, że trzeba całkowicie z nich rezygnować, ale lepiej traktować je jako jeden z elementów diety, a nie codzienną podstawę lunchu. (onet.pl)

W praktyce najlepiej po prostu rotować różne rodzaje ryb: sardynki, makrelę, śledzie czy łososia.

Olej, sos czy woda? To naprawdę robi różnicę

Ryby w sosach pomidorowych albo oleju często smakują lepiej, ale mogą zawierać znacznie więcej kalorii i soli.

Wersje w wodzie czy sosie własnym są zwykle lżejsze, choć mniej wyraziste. Z kolei dobrej jakości oliwa może być całkiem wartościowym dodatkiem – problem pojawia się wtedy, gdy producent używa tanich tłuszczów i mocno przetworzonych sosów.

Dlatego warto czytać etykiety zamiast sugerować się wyłącznie wyglądem puszki.

Jak wybierać dobre ryby w puszkach? Dietetycy wskazują kilka zasad

Warto zwrócić uwagę na:

prosty skład

ilość soli

rodzaj zalewy

gatunek ryby

zawartość białka i tłuszczów omega-3

Najczęściej polecane są:

sardynki

makrela

śledzie

łosoś

Ryby w puszkach mogą być naprawdę dobrym wyborem

Pod warunkiem, że wybiera się je świadomie. Dobre konserwy rybne potrafią być szybkim, wygodnym i wartościowym składnikiem codziennej diety. Problemem zwykle nie jest sama puszka, tylko skład ukryty na etykieci

