Sekret idealnego menu komunijnego na przyjęcie w domu. Goście będą zachwyceni, ty wypoczęta

Jak podczas każdego przyjęcia, tak i w przypadku komunii, najważniejsze jest ustalenie właściwego menu i dobre rozplanowanie kolejności i sposobu serwowania dań.

Menu komunijne - obiad tradycyjny czy ekstrawagancki?

Od tego warto zacząć rozważania. Decydujące znaczenie mają tu na pewno zaproszeni goście, a raczej ich upodobania i przyzwyczajenia kulinarne. Jeśli w przeważającej mierze są to osoby starsze, warto zadbać o to, by dania podawane podczas komunii były w miarę tradycyjne, ale też lekkostrawne. Podobnie w przypadku dzieci, które stanowią najbardziej wymagającą grupę smakoszy.

Kolejność podawania dań podczas przyjęcia komunijnego

Kolejność serwowania posiłków zależy od pory, w której zaczynami przyjęcie: w przypadku przyjęć komunijnych zwykle jest to przedpołudnie. Na stole powinny się wtedy pojawić drobne przekąski w postaci małych kanapeczek, półmiska wędlin, śledzików itd.

Danie główne, jeśli takowe przewidujemy, warto podać około godzinę po rozpoczęciu przyjęcia. Najlepiej, aby do wyboru były dwie zupy np. tradycyjny rosół (z myślą o dzieciach i starszych) i grzybowa lub flaki dla dorosłych smakoszy.

Drugie danie to zwykle sztabka mięsa, ziemniaki lub kasza i warzywa: na ciepło lub w postaci surówki. Planując komunijne menu, warto się dobrze zastanowić, czy będziemy mieli w czym i jak podgrzać składowe posiłku w jednym czasie.

Szwedzki stół na komunii?

Jeśli mamy problem w doborze menu i nie wiemy tak naprawdę, na co mają ochotę nasi goście, warto rozważyć szwedzki stół. Choć w naszej tradycji, w przypadku tego typu przyjęć, przyjęło się bardziej biesiadowanie przy suto zastawionym stole, warto rozważyć tę wersję. Oprócz tego, że daje możliwość wyboru dania, ma jeszcze jedną wielką zaletę: zwalnia nas z obowiązku serwowania posiłków i związanych z tym problemów.

Jeżeli jednak uznamy, że tradycyjny stół do spożywanie posiłków będzie dla nas odpowiedniejszy, może warto w tej formie zaproponować gościom choć część poczęstunku, np. gorące napoje: w termosie przygotować kawę i herbatę lub wrzątek, do samodzielnego przygotowania napoju.

Menu komunijne a specjalne potrzeby żywieniowe gości

Planując jadłospis, warto zapytać zaproszonych gości o ich ewentualne ograniczenia dietetyczne. Coraz więcej osób rezygnuje z mięsa, a alergie pokarmowe, na przykład na orzechy czy gluten, są powszechne. Uwzględnienie tych potrzeb nie musi oznaczać rewolucji w kuchni, a sprawi, że wszyscy poczują się komfortowo i docenią twoją troskę.

Dla wegetarian można przygotować eleganckie i smaczne alternatywy. Wśród przystawek świetnie sprawdzą się roladki z grillowanych warzyw, pasta z hummusem podana z pieczywem lub kuleczki falafel z sosem jogurtowym. Jako danie główne można zaserwować aromatyczne curry warzywne z soczewicą, sycącą lazanię ze szpinakiem i ricottą lub risotto z sezonowymi dodatkami. Takie potrawy z pewnością zasmakują również gościom jedzącym mięso.

Tort komunijny – jaki smak i dekoracje wybrać?

Tort to jeden z najważniejszych punktów przyjęcia komunijnego, będący jego słodkim zwieńczeniem. Jego wygląd powinien nawiązywać do uroczystego charakteru dnia. Najlepiej postawić na stonowaną i elegancką kolorystykę, taką jak biel, ecru czy pastelowe odcienie różu lub błękitu. Dekoracje mogą zawierać subtelne motywy religijne, na przykład hostię, krzyż, rybę, ale popularne są również inicjały dziecka lub delikatne ozdoby kwiatowe, symbolizujące nowy etap w życiu.

Jeśli chodzi o smak, klasycznym i bezpiecznym wyborem jest tort biszkoptowy z lekkim kremem śmietankowym. Z powodzeniem można jednak sięgnąć po inne warianty, takie jak smaki czekoladowe, owocowe czy orzechowe. Warto przy tym upewnić się, czy żaden z gości nie ma uczulenia na orzechy. Ważne jest również, aby tort przeznaczony na przyjęcie dla dziecka nie był nasączany alkoholem.

Napoje na przyjęcie komunijne – o czym warto pamiętać?

Dobierając napoje, należy pamiętać o zróżnicowanej grupie gości – od dzieci po seniorów. Podstawą jest zapewnienie wody, zarówno gazowanej, jak i niegazowanej, którą można uatrakcyjnić, podając ją w dzbankach z dodatkiem cytryny, mięty czy sezonowych owoców. Niezbędne będą także soki owocowe w kilku smakach, które zadowolą najmłodszych uczestników uroczystości.

Nie można zapomnieć o gorących napojach. Kawa i herbata to standard, który warto zapewnić, na przykład w formie samoobsługowego kącika z termosem i dodatkami. Ciekawym urozmaiceniem, szczególnie w cieplejszy dzień, będą proste, bezalkoholowe koktajle owocowe. Przygotowane na bazie soków i owoców, nie tylko świetnie smakują, ale również pięknie prezentują się na stole.