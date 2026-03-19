Sałatka z kurczakiem i świeżym ogórkiem – lekka, kremowa i idealna na szybki lunch lub kolację

Największym atutem tej sałatki jak dla mnie jest świeżość - orzeźwiający smak ogórków połączony z aromatem koperku sprawia, że kurczak zyskuje na smaku, a w tle smak podkręca delikatna ostra nuta czosnku. Makaron orzo stanowi świetne tło dla tych smaków, a kurczak domyka całość.
U mnie nie ma imprezy bez tej sałatki. Często robię ja tak po prostu, "na zachciewajkę". Niezależnie od tego, ile jej przygotuję, znika w oka mgnieniu. Na następny dzień, jeśli w ogóle, zostają smutne resztki.
Aby przygotować słuszną porcję sałatki z kurczakiem i świeżymi ogórkami potrzebujesz:
1 opakowanie makaronu orzo
gotowany kurczaka (na przykład z rosołu)
2-3 ogórki wężowe
pęczek koperku
2 ząbki czosnku
3 łyżki majonezu
4 łyżki jogurtu greckiego
sól i pieprz i sok z cytryny do smaku
Makaron ugotować wg instrukcji na opakowaniu, odcedzić i odstawić do ostygnięcia.
Mięso kurczaka oddzielić oddzielić od kości, pokroić w drobną kostkę.
Ogórki obrać i pokroić w kosteczkę, koperek umyć, osuszyć i posiekać.
Mięso, ogórki i makaron wymieszać w dużej misce.
Z majonezu i jogurtu przygotować sos, doprawić solą i pieprzem i sokiem z cytryny.
Do sosu dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz koperek.
Sos wlać do sałatki i dokładnie wymieszać. Odstawić na godzinkę, aby smaki się przegryzły.