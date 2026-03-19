Sałatka z kurczakiem i świeżym ogórkiem – lekka, kremowa i idealna na szybki lunch lub kolację

Anna Szubińska
2026-03-19 9:19

Sałatka z kurczakiem i ogórkiem to jedno z tych dań, które łączą prostotę z naprawdę dobrym smakiem. Kremowy sos podkreśla delikatność mięsa, a świeży ogórek dodaje lekkości – dzięki temu całość jest sycąca, ale nie ciężka i sprawdza się o każdej porze dnia.

Rewelacyjna sałatka ze świeżych ogórków i gotowanego kurczaka

Autor: Shutterstock Prosta sałatka z łatwo dostępnych składników

Największym atutem tej sałatki jak dla mnie jest świeżość - orzeźwiający smak ogórków połączony z aromatem koperku sprawia, że kurczak zyskuje na smaku, a w tle smak podkręca delikatna ostra nuta czosnku. Makaron orzo stanowi świetne tło dla tych smaków, a kurczak domyka całość.

U mnie nie ma imprezy bez tej sałatki. Często robię ja tak po prostu, "na zachciewajkę". Niezależnie od tego, ile jej przygotuję, znika w oka mgnieniu. Na następny dzień, jeśli w ogóle, zostają smutne resztki.

Aby przygotować słuszną porcję sałatki z kurczakiem i świeżymi ogórkami potrzebujesz:

1 opakowanie makaronu orzo

gotowany kurczaka (na przykład z rosołu)

2-3 ogórki wężowe

pęczek koperku

2 ząbki czosnku

3 łyżki majonezu

4 łyżki jogurtu greckiego

sól i pieprz i sok z cytryny do smaku

Makaron ugotować wg instrukcji na opakowaniu, odcedzić i odstawić do ostygnięcia.

Mięso kurczaka oddzielić oddzielić od kości, pokroić w drobną kostkę.

Ogórki obrać i pokroić w kosteczkę, koperek umyć, osuszyć i posiekać.

Mięso, ogórki i makaron wymieszać w dużej misce.

Z majonezu i jogurtu przygotować sos, doprawić solą i pieprzem i sokiem z cytryny.

Do sosu dodać przeciśnięty przez praskę czosnek oraz koperek.

Sos wlać do sałatki i dokładnie wymieszać. Odstawić na godzinkę, aby smaki się przegryzły.

Zdjęcie
