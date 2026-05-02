Jak zrobić grilla na balkonie? Te dwa przepisy na mięso nie wymagają węgla

Sezon na potrawy z rusztu wcale nie wymaga wyjazdu za miasto ani posiadania ogromnego ogrodu. Chociaż klasyczne rozpalanie węgla na osiedlowych balkonach zazwyczaj kończy się kłótnią z sąsiadami, z pomocą przychodzą nowoczesne sprzęty, takie jak frytkownice beztłuszczowe. Pozwalają one na błyskawiczne smażenie oraz pieczenie bez generowania uciążliwego dymu. Równie doskonałym wyborem będzie użycie standardowego piekarnika lub patelni ze specjalnymi rowkami. Poniżej zebraliśmy dwie niezawodne receptury na mięsne uczty, które bez problemu zrealizujesz w domowych warunkach.

Przepis na karkówkę z balkonu. Bagietka z piklowaną cebulą

Ta propozycja błyskawicznie znika z talerzy, głównie za sprawą niezwykle miękkiego mięsa i charakterystycznych dodatków. To wspaniała opcja na wakacyjne biesiady, gdyż lekko pikantny smak wieprzowiny świetnie łączy się z orzeźwiającym, ziołowym sosem.

Składniki na mięso: 700 g wieprzowej karkówki, trzy łyżki sojowego sosu, dwa ząbki czosnku, łyżeczka startego świeżego imbiru, łyżeczka suszonego oregano, pół łyżeczki pikantnej papryki oraz dwie łyżki oleju.

Marynowana cebula: 3 sztuki czerwonej cebuli, 150 ml wody, 100 ml octu winnego lub jabłkowego, 6 goździków, pół łyżeczki nasion kolendry, 3 łyżki cukru i łyżeczka soli.

Ziołowy sos: 150 g greckiego jogurtu, dwie łyżki majonezu, jeden ząbek czosnku, solidna garść świeżej mięty oraz kolendry, do tego sól i pieprz.

Sposób podania: dwie chrupiące bagietki, liście sałaty, gałązki kolendry.

Proces marynowania: Wieprzowinę podziel na plastry o grubości około pół centymetra. Dokładnie natrzyj je mieszanką oleju, sosu sojowego oraz wyliczonych przypraw. Wstaw do chłodziarki na przynajmniej godzinę. Przygotowanie cebuli: Pokrój warzywo w cienkie pierścienie. Następnie zalej je gorącą zalewą z wody, octu, cukru i przypraw, po czym zostaw na minimum pół godziny. Mieszanie sosu: Połącz grecki jogurt z majonezem, przeciśniętym czosnkiem i posiekanymi ziołami. Dopraw całość według uznania. Obróbka termiczna: Smaż lub piecz plastry karkówki przez mniej więcej 4 do 5 minut z każdego boku, dopóki nie staną się apetycznie zrumienione. Składanie kanapki: Przekrój pieczywo, obficie posmaruj je ziołowym dressingiem, ułóż gorące kawałki mięsa. Na wierzch dorzuć sałatę i cebulę. Jedz natychmiast po przygotowaniu.

Powyższe zestawienie zostało zaczerpnięte z publikacji zatytułowanej "To mi smakuje", której autorem jest Jakub Kuroń.

Amerykańskie żeberka z grilla. Soczyste mięso z piekarnika

Ta receptura to prawdziwy klasyk rodem ze słynnego, amerykańskiego pasa BBQ, gdzie wieprzowinę opieka się godzinami, aż sama zacznie odpadać od kości. Stosując technikę wolnego pieczenia, zagwarantujesz sobie niesamowity zapach oraz najwyższy stopień soczystości przygotowywanej potrawy.

Podstawa dania: 2 kg wieprzowych żeberek, pół litra jasnego piwa, sześć łyżek miodowej musztardy, zestaw przypraw (czosnek w proszku, słodka papryka, sól, pieprz), a także trzy łyżki miodu i odrobina wody do stworzenia glazury.

Domowy sos BBQ: jedna cebula, 3 ząbki czosnku, sześć łyżek octu balsamicznego, cztery łyżki ketchupu, cztery łyżki musztardy miodowej, dwie łyżki miodu, dwie łyżki trzcinowego cukru, trzy łyżeczki papryki wędzonej oraz dwie łyżki oliwy.

Wstępne kroki: Żeberka posmaruj grubą warstwą musztardy i schowaj do lodówki na całą noc. Tuż przed włożeniem do pieca, wetrzyj w nie dokładnie sypkie przyprawy. Proces pieczenia: Rozgrzej piekarnik do 120 stopni Celsjusza. Piecz mięso przez około 60 minut z każdego boku, a obok blachy wstaw pojemnik z piwem, co pomoże utrzymać odpowiednią wilgotność. Przygotowanie BBQ: Na rozgrzanej oliwie podsmaż drobno posiekaną cebulę i czosnek. Dorzuć pozostałe składniki i redukuj na małym ogniu przez kwadrans, aż sos naturalnie zgęstnieje. Nakładanie glazury: W końcowej fazie pieczenia podkręć temperaturę do 180 stopni. Posmaruj wieprzowinę mieszanką części sosu BBQ, miodu i wody, po czym zapiekaj przez 5 minut z każdej strony.

Eksperci kulinarni radzą, aby w celu zaoszczędzenia cennego czasu podczas odpoczynku, przygotować mięso i zaprawy dzień wcześniej. Dzięki dłuższemu leżakowaniu w lodówce smaki zdecydowanie mocniej się połączą, a gotowanie na balkonie stanie się czystą przyjemnością.

Ta oryginalna receptura pochodzi z książki "Przybyłam, ugotowałam, zjadłam. Kulinarna podróż dookoła świata" autorstwa Karoliny Freier.