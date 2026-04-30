Piknik marzeń? Te 3 zasady pakowania i 5 pomysłów na jedzenie zmienią Twój koszyk!

Menu na piknik - zobacz co warto przygotować

Piknik rozpoczynamy od starterów. Na świeżym powietrzu mogą tę rolę odegrać po prostu twarde owoce. Warto też z nich przygotować delikatną sałatkę (np. z winogron, gruszek, mandarynek).

Po takim wstępie przychodzi czas na coś większego. Daniem głównym na pikniku może być kawałek mięsa (np. z grilla lub upieczone w domu) i lekka sałatka warzywno-owocowa. Proponujemy sałatkę z rukoli, winogron, gruszki, pieczonych orzechów i sera pleśniowego. Całość najlepiej polana sosem musztardowym: dwie łyżki musztardy, dwie łyżki oliwy z oliwek, sól, pieprz, łyżka soku z cytryny lub limonki. Sos warto zabrać oddzielnie i już podczas piknikowania dodać go do sałatki.

Na pikniku świetnie sprawdzają się kanapki. Najlepiej postawić na ser żółty, sałatę, ogórki i rzodkiewkę.

Słodkości koniecznie muszą się znaleźć na pikniku. Pod chmurką wspaniale smakują muffiny z owocowym nadzieniem lub rodzynkami, kruche ciasteczka ze skórką cytryny czy kawałek drożdżowego ciasta z grubą kruszonką.

W koszyku piknikowym nie może zabraknąć napojów. Warto zabrać np. lemoniadę domowej roboty lub miętową herbatę. Oczywiście przyda się też gorąca kawa serwowana z termosu.

