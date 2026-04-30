Zapomnij o nudzie! Sałatka ziemniaczana na grilla ma 3 nowe sosy i ten chrupiący sekret

Ziemniaki! Dlaczego warto je jeść? Co można zrobić z ziemniaków? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sałatka ziemniaczana na grilla jest bardzo łatwa w przygotowaniu. Dzięki świeżym ogórkom jest chrupka i orzeźwiająca. Lekki sos dodaje całości odpowiedniego smaku.

Składniki:

1 kg młodych ziemniaków

0,5 kg świeżych ogórków gruntowych

2 czerwone cebule

1 pęczek szczypiorku

200 ml jogurtu naturalnego typu greckiego

sól i pieprz

Ziemniaki ugotować w mundurkach. Przestudzić i obrać. Pokroić w dużą kostkę.

Ogórki obrać, pokroić w małą kostkę.

Cebulę pokroić w drobną kostkę. Posypać solą, odstawić. Szczypiorek posiekać.

Jogurt zmiksować z 1 łyżką osolonej cebuli. Popieprzyć i posolić do smaku. Odstawić na 20 minut.

Ziemniaki wymieszać z ogórkami i pozostałą cebulą oraz szczypiorkiem. Zalać śmietanowym sosem, wymieszać i wstawić na 30 minut do lodówki.

Sałatkę podawać schłodzoną.

Przepis przygotowały i przetestowały dla Was: Anna Śmiałek, Adrianna Ewa Stawska i Anna Szubińska