Zapomnij o nudzie! Sałatka ziemniaczana na grilla ma 3 nowe sosy i ten chrupiący sekret

2026-04-30 12:46

Na przyjęcie grillowe znakomicie sprawdzi się sałatka ziemniaczana ze świeżym ogórkiem. Ta prosta, a jednocześnie wyśmienita propozycja, składająca się z ziemniaków, ogórka i cebuli w jogurtowym sosie, idealnie komponuje się z grillowanym mięsem.

Autor: Shutterstock Prosta i smaczna sałatka ziemniaczana ze świeżymi ogórkami kusi kolorami
Sałatka ziemniaczana na grilla jest bardzo łatwa w przygotowaniu. Dzięki świeżym ogórkom jest chrupka i orzeźwiająca. Lekki sos dodaje całości odpowiedniego smaku. 

Składniki:

1 kg młodych ziemniaków

0,5 kg świeżych ogórków gruntowych

2 czerwone cebule

1 pęczek szczypiorku

200 ml jogurtu naturalnego typu greckiego

sól i pieprz

Ziemniaki ugotować w mundurkach. Przestudzić i obrać. Pokroić w dużą kostkę. 

Ogórki obrać, pokroić w małą kostkę. 

Cebulę pokroić w drobną kostkę. Posypać solą, odstawić. Szczypiorek posiekać. 

Jogurt zmiksować z 1 łyżką osolonej cebuli. Popieprzyć i posolić do smaku. Odstawić na 20 minut.

Ziemniaki wymieszać z ogórkami i pozostałą cebulą oraz szczypiorkiem. Zalać śmietanowym sosem, wymieszać i wstawić na 30 minut do lodówki. 

Sałatkę podawać schłodzoną. 

Przepis przygotowały i przetestowały dla WasAnna ŚmiałekAdrianna Ewa Stawska i Anna Szubińska