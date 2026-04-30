Zapomnij o nudzie! Sałatka ziemniaczana na grilla ma 3 nowe sosy i ten chrupiący sekret

Sałatka ziemniaczana na grilla jest bardzo łatwa w przygotowaniu. Dzięki świeżym ogórkom jest chrupka i orzeźwiająca. Lekki sos dodaje całości odpowiedniego smaku.
Składniki:
1 kg młodych ziemniaków
0,5 kg świeżych ogórków gruntowych
2 czerwone cebule
1 pęczek szczypiorku
200 ml jogurtu naturalnego typu greckiego
sól i pieprz
Ziemniaki ugotować w mundurkach. Przestudzić i obrać. Pokroić w dużą kostkę.
Ogórki obrać, pokroić w małą kostkę.
Cebulę pokroić w drobną kostkę. Posypać solą, odstawić. Szczypiorek posiekać.
Jogurt zmiksować z 1 łyżką osolonej cebuli. Popieprzyć i posolić do smaku. Odstawić na 20 minut.
Ziemniaki wymieszać z ogórkami i pozostałą cebulą oraz szczypiorkiem. Zalać śmietanowym sosem, wymieszać i wstawić na 30 minut do lodówki.
Sałatkę podawać schłodzoną.
Przepis przygotowały i przetestowały dla Was: Anna Śmiałek, Adrianna Ewa Stawska i Anna Szubińska