Fioletowa kawa podbija świat. Co to jest Ube Latte i dlaczego wszyscy oszaleli na jej punkcie?

W świecie kawowych specjałów, gdzie wydawało się, że wymyślono już wszystko – od dyniowego latte po napoje z brokatem – pojawił się nowy, zaskakujący gracz. Ube Latte (czyt. ube lub ubaj) to napój, który hipnotyzuje swoim niezwykłym, naturalnie fioletowym kolorem. Jego sekretnym składnikiem jest ube, czyli fioletowy pochrzyn (purple yam) – bulwa niezwykle popularna w kuchni filipińskiej, która jest podstawą wielu tamtejszych deserów.

To właśnie ube nadaje latte nie tylko zjawiskowej barwy, ale także unikalnego, trudnego do podrobienia smaku. Nie jest to kolejna, sztucznie barwiona kawa z dodatkiem syropu. To napój o bogatej historii i głębokim, złożonym smaku, który jest fantastyczną alternatywą dla klasycznych, słodkich kaw. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez świat fioletowego złota i pokażemy, jak cieszyć się jego smakiem bez konieczności podróży na Filipiny.

Jak smakuje ube, czyli fioletowy sekret?

Jeśli nigdy nie próbowałaś ube, przygotuj się na zaskoczenie. Mimo że jest to warzywo korzeniowe, podobne do ziemniaka czy batata, jego smak jest niezwykle deserowy i złożony. Najczęściej opisuje się go jako połączenie:

słodkich ziemniaków (batatów),

wanilii z delikatnym, orzechowym posmakiem,

a niektórzy wyczuwają w nim nawet nuty białej czekolady i pistacji.

W połączeniu z mlekiem i espresso tworzy napój, który jest kremowy, ziemisty, a jednocześnie przyjemnie słodki i deserowy, ale nie mdły. To smak, który trudno porównać do czegokolwiek innego.

Czy Ube Latte jest zdrowe?

W porównaniu do wielu kawiarnianych napojów, które są pełne cukru i sztucznych syropów, Ube Latte może być znacznie zdrowszą opcją. Sam fioletowy pochrzyn jest cennym źródłem węglowodanów złożonych, błonnika oraz antyoksydantów (antocyjanów), które odpowiadają za jego piękny kolor.

Oczywiście, ostateczna wartość odżywcza napoju zależy od sposobu jego przygotowania. Jeśli zrobimy je w domu na bazie naturalnych składników, z niewielką ilością cukru lub słodzika, może to być pożywna i ciekawa alternatywa dla klasycznego latte. Wersje kawiarniane często zawierają jednak sporo cukru lub skondensowanego mleka, dlatego warto zwracać uwagę na skład.

Gdzie spróbować i jak zrobić Ube Latte w domu?

Ube Latte to wciąż nowość na polskim rynku, ale coraz częściej można je znaleźć w ofercie modnych, rzemieślniczych kawiarni w większych miastach, zwłaszcza tych specjalizujących się w kawowych nowinkach.

Przygotowanie go w domu jest zaskakująco proste, ale wymaga zdobycia kluczowego składnika. Będziesz potrzebować ekstraktu lub pasty z ube, którą można kupić w sklepach z żywnością azjatycką lub przez internet. Świeże bulwy ube są w Polsce praktycznie niedostępne.

Domowe Ube Latte – prosta instrukcja

Do przygotowania napoju potrzebujesz:

Baza Ube: w szklance wymieszaj 1-2 łyżeczki pasty lub ekstraktu z ube z odrobiną gorącej wody, tak aby powstał gładki syrop. Możesz dodać odrobinę słodzonego mleka skondensowanego dla dodatkowej słodyczy i kremowości.

Mleko: szklankę napełnij lodem, a następnie wlej ulubione mleko (krowie lub roślinne).

Kawa: na sam koniec powoli wlej podwójne lub pojedyncze espresso.

Warstwy pięknego fioletu, bieli i brązu stworzą niezwykły, fotogeniczny efekt. Przed wypiciem wystarczy wszystko wymieszać.

Smacznego!

