Chleb czerstwieje szybciej przez jeden popularny błąd. Większość robi go codziennie

Chleb nie lubi ani przesuszenia, ani szczelnego zamknięcia

Wiele osób odruchowo wkłada pieczywo do foliowej reklamówki albo szczelnego pojemnika, żeby „nie wyschło”. Tymczasem chleb najbardziej lubi równowagę.

Kiedy wilgoć nie ma gdzie uciekać, skórka robi się miękka i gumowa. Z kolei zbyt suche powietrze bardzo szybko odbiera wilgoć ze środka bochenka. Właśnie wtedy miękisz zaczyna twardnieć i pojawia się wrażenie, że chleb nagle zrobił się stary praktycznie z dnia na dzień.

Najbardziej widać to przy dobrym pieczywie na zakwasie. Świeży bochenek ma chrupiącą skórkę i sprężysty środek, ale źle przechowywany bardzo szybko traci jedno i drugie.

Dlaczego lniana ściereczka działa lepiej niż reklamówka

Len pozwala pieczywu oddychać. Wchłania nadmiar wilgoci, ale jednocześnie nie wysusza chleba tak agresywnie jak suche powietrze w kuchni.

To właśnie dlatego bochenki zawinięte w lnianą albo bawełnianą ściereczkę dużo dłużej zachowują dobrą strukturę. Skórka nadal pozostaje lekko chrupiąca, a środek nie robi się wilgotny i ciężki.

Najlepiej działa połączenie materiału i chlebaka albo drewnianej skrzynki. Chleb ma wtedy ochronę przed wysychaniem, ale nie zamienia się w wilgotne środowisko, w którym szybciej traci świeżość.

Sposób krojenia robi różnicę

Większość osób odkrawa kolejne kromki od jednej strony bochenka. Tymczasem piekarze często kroją chleb od środka, a potem złączają obie połówki. Dzięki temu miękisz ma mniejszy kontakt z powietrzem i dużo wolniej wysycha.

Brzmi niepozornie, ale naprawdę działa.

Lodówka przyspiesza czerstwienie bardziej, niż wiele osób myśli

To jeden z najbardziej zaskakujących kuchennych paradoksów. Wiele osób wkłada chleb do lodówki z przekonaniem, że dzięki temu dłużej pozostanie świeży. Tymczasem niska temperatura przyspiesza proces twardnienia skrobi w pieczywie. Chleb może nie spleśnieje tak szybko, ale zacznie czerstwieć dużo wcześniej. Właśnie dlatego kromka wyjęta z lodówki często wydaje się sucha i zbita nawet wtedy, kiedy pieczywo teoretycznie nadal jest świeże.

Jeśli wiadomo, że cały bochenek nie zostanie zjedzony w ciągu dwóch–trzech dni, dużo lepiej sprawdza się zamrażanie.

Piekarze mrożą chleb inaczej niż większość ludzi

Największy błąd polega na wkładaniu do zamrażarki całego bochenka. Potem trzeba rozmrażać wszystko naraz, a pieczywo po ponownym zamrożeniu bardzo traci jakość.

Dużo lepiej od razu pokroić chleb na kromki i zamrażać porcjami. Dzięki temu można wyjąć dokładnie tyle, ile potrzeba.

Dobrze zamrożony chleb po podgrzaniu w tosterze albo piekarniku potrafi smakować zaskakująco dobrze — szczególnie jeśli był naprawdę świeży w momencie zamrażania.

Czasem wystarczy zmienić jeden nawyk

Dobry chleb nie potrzebuje wielu sztuczek. Bardziej od plastikowych pojemników i lodówki pomaga mu trochę powietrza, odpowiednia wilgotność i spokojne przechowywanie.

Lniana ściereczka, krojenie od środka i zamrażanie kromek potrafią zrobić większą różnicę, niż większość ludzi przypuszcza. Czasem naprawdę wystarczy zmienić jeden codzienny nawyk, żeby chleb dużo dłużej pozostawał świeży i nie czerstwiał już następnego dnia.

Jak zrobić domowy chleb - przepis z Focaccia Ristorante