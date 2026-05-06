Zrób syrop z pędów sosny, który pokona kaszel i ochroni Cię przez 2 lata

zyl
2026-05-06 7:00

Pochodzący z pędów sosny syrop jest cenionym środkiem wykrztuśnym i przeciwbakteryjnym, oferującym również szerokie spektrum innych właściwości leczniczych. Surowcem do jego wytworzenia są młode pędy, pozyskiwane w okresie ich dynamicznego rozwoju, który zwykle przypada na maj. Zastanawiasz się, jak przygotować syrop z sosny? Poniżej znajdziesz sprawdzoną recepturę.

Zrób syrop z pędów sosny, który pokona kaszel i ochroni Cię przez 2 lata

i

Autor: Evan Lorne/ Shutterstock Syrop z pędów sosny przeżywa renesans, bo jest idealnym lekiem na kaszel, poprawia też odporność

Właściwości prozdrowotne sosny

Sosna w medycynie ludowej była stosowana od wieków jako środek silnie odkażający, przeciwpasożytniczy i przeciwzapalny, pomagający w leczeniu trudno gojących się ran, wyprysków czy wrzodów. Do sporządzania preparatów wykorzystywano dziegieć sosnowy, otrzymywany w wyniku suchej destylacji drewna. Dziś to jeden z surowców farmaceutycznych dodawanych do maści i roztworów przygotowywanych w aptece. Z kolei przy nieżycie górnych dróg oddechowych, suchym kaszlu, przeziębieniu, stanach zapalnych gardła czy chrypce stosowano syrop z pączków sosny.

Syrop z pędów sosny - najlepszy przepis

Syrop z pędów sosny

Syrop z sosny można dodawać do herbaty lub pić po łyżeczce po posiłku. Specyfik ten, bogaty w sole mineralne, olejki eteryczne i witaminę C, możemy przygotować sami. Młode pędy należy zbierać wiosną, od kwietnia do maja, gdy nie wypuszczą jeszcze igieł. Ostrym nożem lub sekatorem odcinamy około 5-centymetrowe gałązki, najlepiej z boku, co pobudzi sosnę do wzrostu.

Składniki:

  • młode pędy sosny (co najmniej kilogram)
  • woda
  • 1 kg cukru na każdy litr wywaru

Przygotowanie:

Pędy wkładamy do garnka i zalewamy wodą, po czym gotujemy przez godzinę na wolnym ogniu. Po odcedzeniu dodajemy cukier – kilogram na litr wywaru – i znów zagotowujemy, aż syrop zgęstnieje. Miksturę przelewamy do butelek i pasteryzujemy przez 15 minut, dzięki temu zachowa swoje właściwości na najbliższe dwa lata.

Szczegółowe właściwości składników aktywnych syropu z sosny

Lecznicze działanie syropu z pędów sosny wynika z bogactwa naturalnych substancji aktywnych, które kompleksowo wspierają organizm, zwłaszcza w okresie infekcji. Kluczowe znaczenie mają tu związki, które nadają mu nie tylko prozdrowotnych właściwości, ale także charakterystyczny smak i aromat.

Najważniejsze składniki syropu i ich działanie:

  • Olejek eteryczny: To jemu syrop zawdzięcza swój charakterystyczny, leśny aromat. Działa wykrztuśnie, ponieważ upłynnia zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę i ułatwia jej usunięcie. Posiada również właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne, co pomaga łagodzić infekcje gardła i krtani.
  • Flawonoidy: Te naturalne antyoksydanty zwalczają wolne rodniki i wspierają organizm w walce ze stanem zapalnym. Dodatkowo wykazują działanie rozkurczowe i moczopędne.
  • Substancje gorzkie (gorycze): Mają właściwości wzmacniające i lekko uspokajające. Delikatnie stymulują wydzielanie soków trawiennych, co może pobudzać apetyt, często osłabiony w czasie choroby.
  • Witamina C i sole mineralne: Uzupełniają działanie pozostałych składników, wspierając funkcjonowanie układu odpornościowego i regulując gospodarkę wodną organizmu.

Jak dawkować syrop z pędów sosny – dla dzieci i dorosłych

Dawkowanie syropu z sosny zależy przede wszystkim od wieku oraz celu jego stosowania – czy sięgamy po niego profilaktycznie, czy w trakcie infekcji. Warto trzymać się sprawdzonych zaleceń, aby jego działanie było skuteczne i bezpieczne.

Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia

W przypadku przeziębienia, kaszlu czy bólu gardła zaleca się przyjmowanie 1 łyżki stołowej syropu od 2 do 3 razy dziennie. W celach profilaktycznych, dla wzmocnienia odporności, wystarczy jedna łyżka dziennie, na przykład jako dodatek do porannej herbaty.

Dzieci

Dzieciom powyżej 4. roku życia podaje się 1 łyżeczkę syropu 2-3 razy na dobę. Domowe syropy, które nie zawierają alkoholu, mogą być stosowane nawet u dzieci od 2. roku życia, jednak zawsze warto zachować ostrożność. Profilaktycznie wystarczy jedna łyżeczka dziennie.

Przeciwwskazania i potencjalne skutki uboczne stosowania syropu z sosny

Mimo swoich licznych zalet, syrop z pędów sosny nie jest odpowiedni dla każdego. Przede wszystkim powinny go unikać osoby chorujące na astmę oraz krztusiec, ponieważ zawarte w nim olejki eteryczne mogą nasilać dolegliwości. Przeciwwskazaniem jest również alergia na olejek sosnowy lub inne składniki preparatu. W rzadkich przypadkach, zwłaszcza u osób wrażliwych, może on wywołać podrażnienie błon śluzowych lub skóry.

Ze względu na wysoką zawartość cukru, niezbędną w procesie przygotowania i konserwacji, szczególną ostrożność powinni zachować diabetycy. Osoby z cukrzycą muszą uwzględnić syrop w swoim dziennym bilansie węglowodanów i kontrolować poziom glukozy we krwi.

Sosna - nalewka z pędów

Z pędów sosny możesz też sporządzić nalewkę. 100 g pączków zalej litrem białego wina, przelej do butelki i przechowuj w chłodnym miejscu.

Polecamy także: Nalewka z pędów sosny. Jak i kiedy zbierać pędy sosny?

Sprawdź w galerii super pomysły na domowe mikstury prozdrowotne!

Nalewka z młodych listków brzozy
Galeria zdjęć 7