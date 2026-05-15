Właśnie pojawiły się w Biedronce i Lidlu. Ten owoc to prawdziwa tarcza dla serca

Ten owoc to skarbnica zdrowia

Mowa o morelach. Te niepozorne, słoneczne owoce to prawdziwa bomba witaminowa i jeden z najlepszych naturalnych strażników naszego układu krążenia. Wszystko za sprawą wyjątkowo wysokiej zawartości potasu – pierwiastka, który jest kluczowy dla regulacji ciśnienia krwi i prawidłowej pracy mięśnia sercowego. Co ciekawe, suszone morele mogą zawierać nawet trzykrotnie więcej potasu niż słynące z niego banany czy pomidory.

Dlaczego warto jeść morele każdego dnia?

Regularne włączanie moreli do diety to prosty sposób na wsparcie organizmu na wielu płaszczyznach. Dzięki nim nie tylko dbasz o serce, ale również dostarczasz sobie cennych składników, które mają szerokie zastosowanie.

Korzyści płynące z jedzenia moreli:

wsparcie dla serca i naczyń. Potas pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej i kontrolowaniu ciśnienia tętniczego. Antyoksydanty, takie jak beta-karoten i witamina C, chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami.

lepsze trawienie. Morele, zarówno świeże, jak i suszone, są dobrym źródłem błonnika pokarmowego. Wspiera on pracę jelit, pomaga w regulacji poziomu cholesterolu i zapobiega zaparciom.

ochrona wzroku i skóry. Intensywny, pomarańczowy kolor moreli to zasługa beta-karotenu, który w organizmie przekształca się w witaminę A. Składnik ten jest niezbędny dla zdrowia oczu i pomaga zachować młody wygląd skóry.

niski indeks glikemiczny. Mimo swojej słodyczy, świeże morele nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi, co czyni je bezpieczną przekąską nawet dla osób kontrolujących glikemię.

Jak wybrać najlepsze morele?

Sezon na świeże morele w Polsce jest stosunkowo krótki, dlatego warto z niego korzystać, gdy tylko pojawią się w sklepach. Wybieraj owoce o intensywnym kolorze, które są jędrne, ale lekko uginają się pod naciskiem. Unikaj owoców twardych i zielonkawych, ponieważ mogą być niedojrzałe i niesmaczne.

Poza sezonem świetną alternatywą są morele suszone. Pamiętaj jednak, że zawierają one więcej cukru i kalorii, dlatego warto spożywać je z umiarem. Stanowią one doskonały dodatek do owsianki, jogurtu czy jako szybka, energetyczna przekąska w ciągu dnia.

