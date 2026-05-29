Wiele osób źle segreguje bioodpady. Te śmieci sprawiają największy problem

Bioodpady to nie „wszystko, co organiczne”

To jeden z najczęstszych błędów. Wiele osób zakłada, że skoro coś jest naturalne albo pochodzi z jedzenia, automatycznie nadaje się do bioodpadów. Tymczasem zasady są dużo bardziej konkretne.

Do bio można wrzucać między innymi obierki warzyw i owoców, resztki roślin, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek czy zwiędłe kwiaty. Problem zaczyna się przy produktach, które wyglądają niepozornie, ale zawierają tłuszcz, plastik albo chemiczne dodatki. I właśnie tutaj pojawia się większość pomyłek.

Papier po maśle bardzo często trafia do złego kosza

Wiele osób wrzuca go do papieru, bo wygląda jak zwykłe opakowanie papierowe. Tymczasem taki papier jest pokryty tłuszczem i często dodatkową warstwą zabezpieczającą, dlatego nie nadaje się do recyklingu papieru.

W większości przypadków powinien trafić do odpadów zmieszanych.

Podobny problem dotyczy kartonów po pizzy. Jeśli pudełko jest czyste, można wrzucić je do papieru. Ale kiedy dno przesiąknie tłuszczem i sosem, taka część nadaje się już wyłącznie do odpadów zmieszanych.

Cytrusy i pestki nadal budzą najwięcej wątpliwości

Jeszcze kilka lat temu wiele osób słyszało, że cytrusów nie powinno się wrzucać do bioodpadów. Powodem były olejki eteryczne i chemiczne środki używane przy transporcie owoców.

Dziś większość gmin dopuszcza skórki cytrusów do bio, ale problem polega na tym, że przepisy lokalne potrafią się różnić. I właśnie dlatego warto sprawdzać zasady obowiązujące w swoim mieście.

Podobnie jest z dużymi pestkami i łupinami. Niewielkie ilości zwykle nie stanowią problemu, ale duże ilości twardych odpadów organicznych mogą utrudniać późniejsze przetwarzanie bioodpadów.

Fusy po kawie są bio, ale wiele osób wyrzuca je źle

Same fusy nadają się do bioodpadów i bardzo dobrze rozkładają się podczas kompostowania. Problem pojawia się przy kapsułkach do kawy albo plastikowych filtrach.

Wiele osób wrzuca do bio cały zużyty wkład, tymczasem plastikowe elementy powinny zostać oddzielone.

Podobnie wygląda sytuacja z herbatą w saszetkach. Nie wszystkie torebki są papierowe. Część zawiera plastikowe włókna, które nie nadają się do bioodpadów.

Ręczniki papierowe tylko czasami nadają się do bio

To kolejny bardzo częsty błąd. Czyste ręczniki papierowe albo te używane do wycierania wody zwykle mogą trafić do bioodpadów. Ale jeśli są nasączone detergentami, tłuszczem po smażeniu albo chemicznymi środkami czyszczącymi, powinny znaleźć się w odpadach zmieszanych.

Właśnie dlatego wiele osób ma problem z prawidłową segregacją kuchennych ręczników i serwetek.

Najwięcej problemów powodują „resztki po obiedzie”

Wiele osób wrzuca do bio wszystko, co zostało na talerzu. Tymczasem resztki mięsa, kości, tłuszcz czy nabiał bardzo często nie powinny tam trafiać.

Powód jest prosty — takie odpady dużo trudniej przetwarzać i szybciej powodują nieprzyjemny zapach.

Dlatego bioodpady najlepiej traktować bardziej jak „resztki roślinne” niż kosz na wszystkie kuchenne pozostałości.

Codzienne błędy robią największą różnicę

Największy problem z segregacją bioodpadów nie wynika zwykle z niewiedzy o skomplikowanych zasadach. Chodzi raczej o drobne codzienne nawyki wykonywane automatycznie.

Papier po maśle wrzucony do papieru. Karton po pizzy potraktowany jako makulatura. Saszetka po herbacie wrzucona do bio bez sprawdzania składu.

To właśnie takie drobiazgi sprawiają, że bioodpady są dziś jedną z najbardziej problematycznych frakcji.

I właśnie dlatego coraz więcej miast zaczyna zwracać uwagę nie tylko na samą segregację, ale przede wszystkim na jakość tego, co trafia do poszczególnych pojemników.

Zajrzyj do galerii i sprawdź jak segregować inne odpady