Nie każda młoda kapusta jest polska. 3 rzeczy zdradzają ją od razu

Dlaczego ludzie zaczęli zwracać na to uwagę

Młoda kapusta stała się dziś czymś więcej niż tylko dodatkiem do obiadu. Dla wielu osób to jeden z pierwszych prawdziwie wiosennych smaków, na który czeka się po zimie. I właśnie dlatego rozczarowanie bywa później tak duże, kiedy po ugotowaniu okazuje się, że kapusta jest wodnista, bez zapachu i właściwie bez smaku.

Coraz więcej osób zauważa też, że pierwsze „młode kapusty” pojawiające się bardzo wcześnie w marketach często wyglądają dużo lepiej, niż smakują. Są idealnie okrągłe, jasnozielone i bardzo fotogeniczne, ale po wrzuceniu do garnka tracą cały urok. Dlatego coraz częściej zaczynamy sprawdzać nie tylko cenę, ale też pochodzenie i świeżość.

Pierwsza rzecz: liście

To właśnie liście najwięcej mówią o młodej kapuście. Dobra polska kapusta zazwyczaj nie wygląda perfekcyjnie. Jej liście bywają bardziej luźne, lekko pofałdowane i czasem nierówne. I paradoksalnie właśnie to jest dobry znak.

Bardzo ciasno zbite, niemal idealne główki często pochodzą z upraw nastawionych przede wszystkim na wygląd i transport. Taka kapusta może prezentować się świetnie na półce, ale po ugotowaniu bywa mało aromatyczna.

Warto też spojrzeć na zewnętrzne liście. Jeśli są przesuszone, gumowe albo mocno pożółkłe, główka prawdopodobnie leży już od dłuższego czasu.

Druga rzecz: ciężar

Wiele osób zakłada, że cięższa kapusta będzie lepsza. Tymczasem przy młodej kapuście działa to trochę inaczej. Zbyt ciężkie główki często mają w sobie bardzo dużo wody, przez co podczas duszenia zaczynają puszczać ogromne ilości płynu.

Dobra młoda kapusta powinna być raczej delikatna i sprężysta niż twarda jak kamień. Kiedy bierzesz ją do ręki, powinna sprawiać wrażenie świeżej i lekkiej, a liście powinny lekko pracować pod naciskiem dłoni.

To właśnie taka kapusta po ugotowaniu robi się miękka, maślana i naturalnie słodka.

Trzecia rzecz: zapach

Mało kto to robi, a szkoda, bo zapach bardzo dużo zdradza. Świeża młoda kapusta pachnie delikatnie, lekko słodko i bardzo zielono — dosłownie czuć w niej wiosnę.

Jeśli główka praktycznie nie ma zapachu albo wyczuwalna jest lekko kwaśna, magazynowa nuta, lepiej poszukać innej. Kapusta, która długo leżała w chłodni albo była długo transportowana, zwykle pachnie dużo słabiej.

Na targach wiele osób po prostu bierze główkę do ręki i sprawdza ją nosem. I naprawdę trudno się temu dziwić, bo różnicę później czuć na talerzu.

Dlaczego część młodej kapusty robi się wodnista i bez smaku

Najczęściej problemem jest odmiana albo bardzo szybka produkcja nastawiona na handel. Taka kapusta zawiera dużo wody, ale mniej naturalnej słodyczy i aromatu. Zamiast pięknie się szklić i mięknąć na maśle, zaczyna po prostu puszczać płyn.

Efekt jest później dość rozczarowujący. Zamiast kremowej, pachnącej młodej kapusty wychodzi coś, co bardziej przypomina gotowane liście.

I właśnie dlatego coraz więcej osób wraca do targów, lokalnych warzywniaków i sprawdzonych sprzedawców. Przy młodej kapuście naprawdę da się poczuć różnicę między świeżym sezonowym warzywem a produktem, który tylko wygląda na sezonowy.

Czy zawsze warto kupować najmniejszą?

Niekoniecznie. Bardzo małe główki bywają jeszcze niedojrzałe i mają mniej smaku. Najlepiej sprawdzają się średnie kapusty — lekkie, sprężyste i wyraźnie świeże.

To właśnie one najczęściej po ugotowaniu robią się miękkie, słodkie i naprawdę „majowe” w smaku.

KAPUSTA. Jakie ma właściwości? Dlaczego warto ją jeść? Jak przyrządzić kapustę?