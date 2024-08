Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy z lodówkami Candy Fresco

Marka Candy przygotowała promocję, dzięki której klient, który kupi chłodziarko-zamrażarkę z serii Fresco objętej promocją, ma możliwość testowania jej przez 30 dni w domu. A kupując teraz urządzenie w sieciach Euro RTV AGD lub Media Expert za wniesienie i podłączenie zapłaci tylko 1 zł.

30 dni na testowanie lodówki

Każdy klient, który do końca roku zakupi lodówkę Candy z serii Fresco biorącą udział w promocji, może przez 30 dni testować ją w swojej kuchni. Jeżeli kupione urządzenie nie spełni w tym czasie pokładanych w nim oczekiwań, można je zwrócić po wypełnieniu formularza zwrotu na stronie promocji Candy.

Dlaczego warto wybrać lodówkę Candy Fresco?

Przede wszystkim imponująca pojemność nawet 409 litrów przy standardowej szerokości 60 cm, co pozwoli zmieścić produkty dla całej rodziny. W tej kategorii to jedne z najbardziej pojemnych lodówek na rynku. W chłodziarkach zastosowano szereg rozwiązań, które dbają o świeżość produktów. Szuflada Fresh 0°C Area doskonale nadaje się do przechowywania delikatnych produktów, takich jak ryby czy mięsa. Warzywa i owoce najlepiej przechowywać w szufladzie Adaptive Humidity Area, która za sprawą specjalnej membrany z włókien naturalnych Natura Fiber utrzymuje wilgotność na poziomie powyżej 80%. To sprawia, że warzywa i owoce pozostają świeże prawie dwukrotnie dłużej. Funkcja Total No Frost Circle Fresh zapewnia boczny przepływ powietrza wewnątrz urządzenia przez co temperatura i wilgotność utrzymywane są na odpowiednim poziomie. Dzięki temu żywność dłużej zachowuje smak oraz pełnię wartości odżywczych.

Klienci docenią praktyczne rozwiązania i wygodę użytkowania. Do dyspozycji mają cztery półki z hartowanego szkła i 5 balkoników na drzwiach, które można dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb. W zamrażarce znajdują się 3 pojemne szuflady, z których największa ma pojemność aż 30 litrów. Wnętrze lodówki rozświetlają mocne i równomiernie rozłożone diody LED, dzięki którym przechowywane produkty są świetnie widoczne. I wreszcie – Candy Fresco są bardzo ciche. Poziom ich głośności nie przekracza 38 dB.

Wniesienie i podłączenie za 1 zł w Media Expert i Euro RTV AGD!

Do 30 sierpnia 2024 r. trwają także promocje w sieciach sklepów Euro RTV AGD i Media Expert. Każdy klient, który kupi w nich lodówkę Candy Fresco biorącą udział w promocji, otrzyma pakiet usług wniesienia, rozpakowania, ustawienia i podłączenia tylko za 1 zł.

Pełna lista urządzeń biorących udział w promocjach oraz szczegóły wszystkich trzech akcji dostępne są na stronach:

https://promocja-candy.pl/testuj-lodowke-fresco

https://www.mediaexpert.pl/lp,21508-candy-pakiet-pelen-komfort-za-1-zl

https://www.euro.com.pl/cms/candy-pakiet-max-1zl.bhtml

