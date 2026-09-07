Chińczycy nazywają je „roślinami duszy”. Jak maitake, reishi i shitake wzmocnią twoje zdrowie?

Maitake, reishi i shitake - pochodzenie

W medycynie azjatyckiej najbardziej ceni się grzyby maitake, reishi i shitake. W Chinach reishi uważa się je za jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych środków wzmacniających. Pierwsze opisy ich działania pochodzą z ok. 200 roku p.n.e.

Maitake, reishi i shitake - właściwości

Działanie grzybów jest różnorodne. Najczęściej jednak wymienia się ich korzystny wpływ na podniesienie odporności organizmu, obniżenie stężenia cholesterolu, działanie przeciwzakrzepowe. Wiele się także mówi o tym, że grzyby te wspomagają leczenie nowotworów. W Japonii grzyby maitake są regularnie podawane osobom chorym na nowotwory i poddawanym chemioterapii, aby wzmocnić ich układ odpornościowy.

Japończycy twierdzą także, że grzyby wzmacniają działanie leków stosowanych w chemioterapii i chronią zdrowe komórki organizmu. Nie ma jednak dużych badań, które w całości potwierdzały by tę teorię.

Niektóre badania pokazują, że są one pomocne osobom chorym na AIDS i nosicielom wirusa HIV, ponieważ podnoszą odporność organizmu. Grzyby shitake zawierają węglowodan nazywany lentianem, który pobudza wydzielanie limfocytów T, które stanowią o sile układu immunologicznego. Grzyby reishi nazywane są przez Chińczyków roślinami duszy, ponieważ picie naparu z suszonych grzybów uspokaja, odpręża, łagodzi stres i sprzyja szybkiej regeneracji organizmu. Grzyby te zawierają także substancje przeciwzapalne i dlatego są wykorzystywane przy leczeniu zapalenia oskrzeli oraz innych schorzeń dróg oddechowych.

Wszystkie gatunki grzybów leczniczych wspomagają leczenie chorób układu krążenia. Ich działanie polega na zmniejszaniu skłonności krwinek do zlepiania się. Inną ich zaletą jest to, że obniżają ciśnienie tętnicze oraz stężenie cholesterolu całkowitego a także cholesterolu LDL, nazywanego złym cholesterolem.

Jak stosować grzyby witalne? Dostępne formy i dawkowanie

Grzyby witalne, takie jak maitake, reishi czy shitake, są dostępne na rynku w różnych postaciach, co ułatwia ich włączenie do diety. Najczęściej można je spotkać w formie sproszkowanych ekstraktów, kapsułek lub tabletek. Wybór odpowiedniej formy zależy od indywidualnych preferencji – proszek można dodawać do koktajli, zup czy innych potraw, natomiast kapsułki i tabletki pozwalają na precyzyjne i wygodne dawkowanie.

Dawkowanie zależy od kilku czynników, przede wszystkim od stężenia substancji aktywnych w danym preparacie oraz celu suplementacji. Inne dawki będą zalecane w celach profilaktycznych, a inne jako wsparcie w konkretnych dolegliwościach. Dlatego zawsze należy kierować się zaleceniami producenta umieszczonymi na opakowaniu lub skonsultować się ze specjalistą, który pomoże dobrać odpowiednią porcję produktu.

Przeciwwskazania i możliwe skutki uboczne

Mimo że grzyby witalne są uznawane za stosunkowo bezpieczne, istnieją pewne grupy osób, które powinny zachować szczególną ostrożność. Suplementacji nie zaleca się kobietom w ciąży, matkom karmiącym oraz dzieciom do 12. roku życia. Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, immunosupresyjne, a także preparaty na cukrzycę czy nadciśnienie, ponieważ grzyby mogą wchodzić z nimi w interakcje. Ze względów bezpieczeństwa odradza się ich przyjmowanie również przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi.

Długotrwałe stosowanie, szczególnie w przypadku grzybów reishi (powyżej 30 dni), może wiązać się z wystąpieniem niepożądanych objawów. Do możliwych skutków ubocznych należą dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak niestrawność, a także reakcje skórne, w tym świąd czy wysypka. W przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów należy przerwać suplementację i skonsultować się z lekarzem.

Tradycyjne zastosowanie a dowody naukowe

Wieloletnia historia stosowania grzybów maitake, reishi i shitake w medycynie Dalekiego Wschodu jest imponująca. Reishi przez tysiąclecia uznawano za symbol długowieczności i remedium na wiele dolegliwości, a maitake stosowano tradycyjnie przy stanach zapalnych czy osłabieniu odporności. Współczesna nauka stara się zweryfikować te tradycyjne wierzenia, badając konkretne mechanizmy działania zawartych w nich związków.

Badania potwierdzają wiele z tych historycznych zastosowań, nadając im naukowe podstawy. Dla przykładu, w grzybach shitake zidentyfikowano lentinan – polisacharyd, który, jak wykazano w badaniach, stymuluje komórki układu odpornościowego do walki z patogenami. Podobnie w przypadku maitake, gdzie badania naukowe potwierdziły jego tradycyjne zastosowanie, dowodząc jego właściwości przeciwcukrzycowych, przeciwnowotworowych oraz immunostymulujących. Pokazuje to, jak dawna wiedza zielarska znajduje swoje uzasadnienie w nowoczesnych odkryciach.

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