Twarda i kwaśna pigwa? Owoc Afrodyty, który odmieni zdrowie, gdy wiesz, jak ją przyrządzić

Pigwa - co to za owoc?

Znana również pod nazwą naukową, Cydonia oblonga, pigwa to rodzaj bardzo aromatycznych owoców. Zewnętrznie przypominają niewielkie, nieco zdeformowane jabłka. Ich skórka jest dość gruba i twarda, w kolorze od jasnozielonego do delikatnie żółtego, jak jabłka odmiany golden delicious. Z kolei miąższ pigwy przypomina nieco bardzo twardą gruszkę, nie jest tak jednolity, jak miąższ jabłek. Chociaż pigwa jest często uważana za skrzyżowanie jabłka i gruszki, to jednak jest to inny owoc. Ma mocniejszy aromat, jędrniejszą konsystencję i twardy, gąbczasty miąższ. Znana była już w czasach biblijnych, a pierwsze wzmianki o niej pochodzą z Persji, zajmowała ważne miejsce w diecie starożytnych Greków i Rzymian, którzy doceniali jej walory aromatyczne oraz zdrowotne. W mitologii greckiej znana jako owoc bogini miłości i płodności - Afrodyty. Według niektórych źródeł legendarne złote jabłko niezgody, które było przyczynkiem do rozpoczęcia wojny trojańskiej, było w rzeczywistości owocem pigwy nie jabłoni.

Pigwa zwyczajna a pigwowiec: czym się różnią?

Beszamel - Przetwory we wrześniu: co na zimę przygotować we wrześniu?

Właściwości pigwy

Przede wszystkim pigwa słynie ze swoich regenerujących właściwości. Korzystnie wpływa na pracę wątroby, dlatego polecana jest osobom zażywającym leki.

Pigwa dzięki zawartości takich składników odżywczych, jak: wapń, potas, żelazo, witaminy C, PP, B1, B2 czy prowitamina A, sprzyja dochodzeniu organizmu do siebie po chorobie.

Reguluje trawienie i przeciwdziała biegunce oraz wymiotom. Ogólnie ten kwaśny owoc polecany jest osobom z problemami trawiennymi.

Dodatkowo pigwa poprawia apetyt, dlatego często podawana jest małym niejadkom.

Pigwa ma również działanie uspokajające i obniża poziom złego cholesterolu.

Pigwa, dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego wspiera odchudzanie. Pojedynczy, mały owoc dostarcza 7% dziennej zalecanej wartości błonnika.

Dzięki dużej zawartości potasu pigwa wpływa na wyregulowanie ciśnienia krwi w organizmie.

Ogromna ilość antyoksydantów zawarta w pigwie sprawia, że wzmacnia ona odporność i zapobiega procesom starzenia się organizmu.

Wartości odżywcze pigwy

Owoce pigwy, poza walorami smakowymi, dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych. W 100 gramach surowego owocu znajduje się około 57 kcal oraz bogactwo witamin i minerałów, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Szczegółowy profil odżywczy prezentuje się następująco:

Węglowodany: 15,3 g

15,3 g Białko: 0,4 g

0,4 g Tłuszcze: 0,1 g

0,1 g Błonnik: 1,9 g

1,9 g Witamina C: 15 mg

15 mg Witamina A: 40 IU

40 IU Witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B6): łącznie ok. 0,29 mg

łącznie ok. 0,29 mg Kwas foliowy: 3 µg

3 µg Potas: 197 mg

197 mg Wapń: 11 mg

11 mg Żelazo: 0,7 mg

0,7 mg Magnez: 8 mg

QUIZ: Pigwa - co wiesz o tych owocach? Pytanie 1 z 8 Do jakiej roślinnej rodziny należy pigwa? dyniowatych różowatych cytrusowych Następne pytanie

Smak pigwy i jej zastosowania w kuchni

Surowa pigwa, poza zniewalającym zapachem, nie ma wiele do zaoferowania. Jest twarda, kwaśna i cierpka, wręcz taniczna, a do tego bywa gąbczasta w konsystencji. Więc nie tylko jedzenie jej może sprawiać problem, ale nawet przekrojenie owocu. Ale nie warto się zniechęcać, bo pełnię swoich walorów pigwa roztacza przed nami po obróbce termicznej. Ta nadaje owocom pigwy niesamowitą słodycz oraz sprawia, że miąższ nabiera przyjemnej, delikatnej konsystencji. Na przykład gotowane pigwy są aksamitne i aromatyczne, co sprawia, że ​​są bardzo kuszącą popołudniową przekąską. Niezaprzeczalną zaletą pigwy jest także to, że równie dobrze smakuje na słodko, w deserach jak i składnik wytrawnych przekąsek.

Jak przyrządzić pigwę?

Jest wiele sposobów na przyrządzenie pigwy. Świetnie nadaje się na przetwory: dżemy, syropy czy konfitury. To znakomity surowiec na nalewki. Nalewka z pigwy to klasyka domowych trunków. Ale najprościej można ją przyrządzić po prostu gotując. Wystarczy pokroić ją na ćwiartki, usunąć gniazda nasienne, zalać wodą, doprowadzić do wrzenia i gotować aż będą miękkie. A oto kilka tipów które dodatkowo podkręcą smak pigwy

do gotowania pigwy dodaj nieco świeżego imbiru, aby nadać jej pikantnego "kopniaka";

gotowaną pigwę podaj z dodatkiem rzepy i rozmarynu jako obłędnie pyszny dodatek do dań z wieprzowiny;

gotowane kawałki pigwy dodaj jogurtu lub owsianki;

mus z pigwy to znakomity dodatek do serów i wędlin.

Kupowanie i przechowywanie pigwy

Kupując pigwę wybieraj dobrze rozwinięte, jędrne, jasnożółte owoce. Unikaj zielonych, niedojrzałych, ponieważ są gorzkie i niejadalne. Ponadto unikaj posiniaczonych, pomarszczonych, ponieważ nie mają smaku. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od ciepła i wilgoci. W lodówce owoce pigwy dobrze przechowują się przez nawet kilka tygodni.

Kto powinien unikać pigwy? Przeciwwskazania

Mimo licznych korzyści zdrowotnych, istnieją sytuacje, w których należy zachować ostrożność. Głównym przeciwwskazaniem do spożywania przetworów z pigwy, takich jak syropy, dżemy czy nalewki, jest cukrzyca. Duża zawartość dodanego cukru w tych produktach może prowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Same owoce, bez słodkich dodatków, mogą być spożywane przez diabetyków w umiarkowanych ilościach.

Szczególną ostrożność powinny zachować również kobiety w ciąży. Chociaż pigwa nie jest produktem zabronionym, jej nadmierne spożycie może prowadzić do dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Warto więc włączyć ją do diety z umiarem i w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem.

Pigwa w domowej kosmetyce

Właściwości pigwy doceniono nie tylko w kuchni, ale również w kosmetyce. Dzięki bogactwu witamin A i B oraz kwasów organicznych, owoce te doskonale sprawdzają się jako składnik domowych preparatów pielęgnacyjnych. Z miąższu można przygotować odżywczą maseczkę na twarz, która odświeża cerę, nadaje jej blasku i spowalnia procesy starzenia. Z kolei okłady z naparu z nasion pigwy mogą łagodzić stany zapalne skóry.

Pigwa jest także cennym składnikiem do pielęgnacji włosów. Domowa wcierka do skóry głowy, przygotowana z soku z pigwy rozcieńczonego wodą, wzmacnia cebulki, zapobiega wypadaniu włosów i rozdwajaniu się końcówek. Regularne stosowanie sprawia, że włosy stają się lśniące i dogłębnie odżywione.